|
«Газпром» предложил «Нафтогазу» мировое соглашение вместо $2,6 млрд
14 июня 2019 | 08:48
распечатать комментарии [0] добавить в
Российский газовый монополист «Газпром» предложил компании «Нафтогаз Украины» заключить мировое соглашение, которое, по мнению российской стороны, позволило бы урегулировать спор двух компаний о причитающихся каждой из них выплатах. Об этом заявил журналист глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд, однако платить отказался и обжаловал решение арбитража. Украинская же сторона начала аресты активов «Газпрома» в разных странах.
«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — отметил Новак. По словам министра, «Газпром» обжаловал их в суде округа Свеа, однако тот не успеет рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.
«Поэтому с российской стороны, со стороны „Газпрома“, предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.
По словам российского министра, для заключения мирового соглашения есть вся необходимая юридическая база, а его подписание могло бы стать одним из важнейших пунктов «дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами».
Министр также отметил, что «Газпром» готов на продление транзитного контракта на текущих условиях и мог бы на 25% снизить цену на поставляемый на Украину газ.
Отметим, что о желании заключить мировое соглашение в «Газпроме» заявляли и раньше. Однако руководство украинской компании отказывалось вести переговоры о такой сделке, считая это бессмысленным после вынесения решения Арбитражем.
также читайте
[13.06.2019]
[12.06.2019]
[29.05.2019]
[28.05.2019]
|
по теме
Нет, мы не увидим Зеленского на велосипеде - "время не то"
14. 06. 2019 | 08:50
Передвижение президента Владимира Зеленского на велосипеде в условиях текущей обстановки в государстве нецелесообразно Об этом заявил заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, информирует "ДС" со ссылкой на Громадське.
CNN: військові Ірану зняли з борта танкера міну, що не розірвалася
14. 06. 2019 | 08:47
Русские признали проигрыш в космической гонке. Но еще сопротивляются
14. 06. 2019 | 08:43
Дмитрий Медведев отметил, что возвращение лидерства России в космосе - вопрос не только престижа, но и национальной безопасности. "Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.
Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”
14. 06. 2019 | 08:35
Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.
Темпы роста украинской экономики в 2019-ом году замедлятся до 1,8%
13. 06. 2019 | 20:21
Из-за неблагоприятных тенденций в мировой экономике и соответственной стагнации на сырьевых рынках темпы роста реального ВВП Украины составят не 3,9%, как было указано в предыдущем прогнозе, а всего 1,8%, говорится в апрельском обновленном прогнозе Ukraine Economic Outlook.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»