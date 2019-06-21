Прокуратура склоняется к версии самоубийства Тымчука

Об этом, в частности свидетельствуют люди из близкого окружения Тымчука. Они рассказали следствию, что в течение последней недели он вообще не выходил из дома, как и в день смерти. Об этом "Громадскому" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Кроме того, Максимец сообщила, что в рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз. Среди них – судебно-медицинскую, баллистическую и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

По ее словам, из квартиры Тымчука изъяли вещественные доказательства: пистолет, магазин с патронами, гильзу. Кроме того, были отобраны смывы с рук, частей тела и одежды погибшего и жены, которая находилась в помещении. Их будут исследовать на выявление следов пороховых газов.

Что известно о смерти Дмитрия Тымчука?

Народного депутата от фракции "Народный фронт" и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука нашла мертвым в собственной квартире в Киеве его жена. Это случилось утром 19 июня.

У него обнаружили огнестрельное ранение головы. Предыдущая рабочая версия следствия – Тымчук застрелился дома при чистке наградного оружия – пистолета.

Всего рассматривают три версии смерти народного депутата: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. По факту гибели Тымчука полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Коллеги нардепа сомневаются, что Тымчук застрелился по неосторожности. Мол, военный с большим опытом не мог чистить оружие заряженным.