В ОРЛДО зростає травмування цивільного населення

Зокрема, почастішали випадки підриву громадян на замінованих ділянках місцевості, залишених окупантами без догляду і не обладнаних покажчиками про небезпеку. Так, 15 червня, підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки.

Крім того, загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки.

Так, за даними розвідки, водій бронетранспортеру одного з підрозділів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням та в’їхав у приватний будинок мешканців населеного пункту Успенка, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовиків на Донбасі тримають у готовності негайно застосувати заборонені вогневі засоби.