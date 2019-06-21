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В ОРЛДО зростає травмування цивільного населення

21 июня 2019 | 15:25

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За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування окупаційних військ продовжує нехтувати безпекою цивільного населення, що призводить до збільшення кількості випадків загибелі та покалічення жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.


Зокрема, почастішали випадки підриву громадян на замінованих ділянках місцевості, залишених окупантами без догляду і не обладнаних покажчиками про небезпеку. Так, 15 червня, підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки.

Крім того, загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки.

Так, за даними розвідки, водій бронетранспортеру одного з підрозділів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням та в’їхав у приватний будинок мешканців населеного пункту Успенка, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовиків на Донбасі тримають у готовності негайно застосувати заборонені вогневі засоби.

 УНН


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