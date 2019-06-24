ТЕМА

Раздетые красавицы в комедиях Гайдая

24 июня 2019 | 08:51

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В своих комедиях режиссёр Леонид Гайдай снимал первых красавиц совтеского кино. Наталья Селезнёва, Наталья Варлей, Светлана Светличная - они до сих пор находятся на верних позициях в рейтингах самых красивых актрис. Как рассказывла в интервью Нина Гребешкова - Гайдай очень любил красивых женщин. "Но издалека - из-за своей застенчивости, - вспоминала она. - Например, едем с ним в метро. Он говорит мне: "Посмотри, какая красивая женщина!"



Тем не менее, не смотря на эту застенчивость, режиссёру очень нравилось в своих фильмах раздевать красивых женщин. Но надо отметить, что делал он это мастерски, без пошлости, смешно и в тему сюжета. По крайней мере в старых лентах.

И к выбору актрис на эти роли он подходил основательно. Если по сюжету девушка в его фильме должна раздеться - то на пробах актрисы тоже раздевались. Вот несколько примеров фотопроб на роль Нины в "Кавказскую пленницу" - раздевались как никому не известные актрисы


Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм


Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм

Так и те, что были уже достаточно популярны


Фотопробы Марианны Вертинской, Натальи Кустинской и Натальи Селезнёвой на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм

То же самое было и на пробах к "Бриллиантовой руке"


Фотопробы Эвы Киви, Лилии Юдиной, Светланы Светличной и Клары Лучко на роль Анны Сергеевы в фильм "Бриллиантовая рука". © Мосфильм

Ну а то что получалось в итоге - мы все с удовольствием смотрим до сих пор

И как раздевается "хорошая девушка Лида" в "Операции "Ы"


© Мосфильм

А потом два студента готовятся к экзамену в одной кровати, даже не замечая в каком они виде


© Мосфильм

Как "студентка, комсомолка, спортсменка и , наконец, просто красавица" раздевается после вынужденного купания в горной реке


© Мосфильм

Как коварная соблазнительница Анна Сергеевна танцует стриптиз в отеле "Антлантик"


© Мосфильм

Позже были "Спортлото 82", где Гайдай вполне по сюжету раздел Светлану Аманову (ну не ходить же на море в верхней одежде)


© Мосфильм

Но тут уже были необязательные эпизоды с героиней Луизы Мосендз


© Мосфильм

Ну а в комедии "Частный детектив, или операция "Кооперация" героиня Ирины Феофановой предстаёт перед главным героем вообще без ничего.


© Мосфильм

Причем в этот раз это, по моему мнению, никак не было обосновано сюжетом. Просто время было такое - в те годы режиссёры вставляли обнажённых актрис практически в каждый фильм.

На этом закончу экскурс. Вроде я ничего не упустил (ну кроме вырезанной в советском прокате банной сцены из фильма "За спичками", но там Гайдай раздел не советских красавиц...


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