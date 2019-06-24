Раздетые красавицы в комедиях Гайдая

Тем не менее, не смотря на эту застенчивость, режиссёру очень нравилось в своих фильмах раздевать красивых женщин. Но надо отметить, что делал он это мастерски, без пошлости, смешно и в тему сюжета. По крайней мере в старых лентах.
И к выбору актрис на эти роли он подходил основательно. Если по сюжету девушка в его фильме должна раздеться - то на пробах актрисы тоже раздевались. Вот несколько примеров фотопроб на роль Нины в "Кавказскую пленницу" - раздевались как никому не известные актрисы
Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм
Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм
Так и те, что были уже достаточно популярны
Фотопробы Марианны Вертинской, Натальи Кустинской и Натальи Селезнёвой на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм
То же самое было и на пробах к "Бриллиантовой руке"
Фотопробы Эвы Киви, Лилии Юдиной, Светланы Светличной и Клары Лучко на роль Анны Сергеевы в фильм "Бриллиантовая рука". © Мосфильм
Ну а то что получалось в итоге - мы все с удовольствием смотрим до сих пор
И как раздевается "хорошая девушка Лида" в "Операции "Ы"
© Мосфильм
А потом два студента готовятся к экзамену в одной кровати, даже не замечая в каком они виде
© Мосфильм
Как "студентка, комсомолка, спортсменка и , наконец, просто красавица" раздевается после вынужденного купания в горной реке
© Мосфильм
Как коварная соблазнительница Анна Сергеевна танцует стриптиз в отеле "Антлантик"
© Мосфильм
Позже были "Спортлото 82", где Гайдай вполне по сюжету раздел Светлану Аманову (ну не ходить же на море в верхней одежде)
© Мосфильм
Но тут уже были необязательные эпизоды с героиней Луизы Мосендз
© Мосфильм
Ну а в комедии "Частный детектив, или операция "Кооперация" героиня Ирины Феофановой предстаёт перед главным героем вообще без ничего.
© Мосфильм
Причем в этот раз это, по моему мнению, никак не было обосновано сюжетом. Просто время было такое - в те годы режиссёры вставляли обнажённых актрис практически в каждый фильм.
На этом закончу экскурс. Вроде я ничего не упустил (ну кроме вырезанной в советском прокате банной сцены из фильма "За спичками", но там Гайдай раздел не советских красавиц...
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