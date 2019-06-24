Раздетые красавицы в комедиях Гайдая 24 июня 2019 | 08:51 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В своих комедиях режиссёр Леонид Гайдай снимал первых красавиц совтеского кино. Наталья Селезнёва, Наталья Варлей, Светлана Светличная - они до сих пор находятся на верних позициях в рейтингах самых красивых актрис. Как рассказывла в интервью Нина Гребешкова - Гайдай очень любил красивых женщин. "Но издалека - из-за своей застенчивости, - вспоминала она. - Например, едем с ним в метро. Он говорит мне: "Посмотри, какая красивая женщина!"



Тем не менее, не смотря на эту застенчивость, режиссёру очень нравилось в своих фильмах раздевать красивых женщин. Но надо отметить, что делал он это мастерски, без пошлости, смешно и в тему сюжета. По крайней мере в старых лентах.



И к выбору актрис на эти роли он подходил основательно. Если по сюжету девушка в его фильме должна раздеться - то на пробах актрисы тоже раздевались. Вот несколько примеров фотопроб на роль Нины в "Кавказскую пленницу" - раздевались как никому не известные актрисы





Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм





Фотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм



Так и те, что были уже достаточно популярны





Фотопробы Марианны Вертинской, Натальи Кустинской и Натальи Селезнёвой на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © Мосфильм



То же самое было и на пробах к "Бриллиантовой руке"





Фотопробы Эвы Киви, Лилии Юдиной, Светланы Светличной и Клары Лучко на роль Анны Сергеевы в фильм "Бриллиантовая рука". © Мосфильм



Ну а то что получалось в итоге - мы все с удовольствием смотрим до сих пор



И как раздевается "хорошая девушка Лида" в "Операции "Ы"





© Мосфильм



А потом два студента готовятся к экзамену в одной кровати, даже не замечая в каком они виде





© Мосфильм



Как "студентка, комсомолка, спортсменка и , наконец, просто красавица" раздевается после вынужденного купания в горной реке





© Мосфильм



Как коварная соблазнительница Анна Сергеевна танцует стриптиз в отеле "Антлантик"





© Мосфильм



Позже были "Спортлото 82", где Гайдай вполне по сюжету раздел Светлану Аманову (ну не ходить же на море в верхней одежде)





© Мосфильм



Но тут уже были необязательные эпизоды с героиней Луизы Мосендз





© Мосфильм



Ну а в комедии "Частный детектив, или операция "Кооперация" героиня Ирины Феофановой предстаёт перед главным героем вообще без ничего.





© Мосфильм



Причем в этот раз это, по моему мнению, никак не было обосновано сюжетом. Просто время было такое - в те годы режиссёры вставляли обнажённых актрис практически в каждый фильм.



На этом закончу экскурс. Вроде я ничего не упустил (ну кроме вырезанной в советском прокате банной сцены из фильма "За спичками", но там Гайдай раздел не советских красавиц...





Источник Тем не менее, не смотря на эту застенчивость, режиссёру очень нравилось в своих фильмах раздевать красивых женщин. Но надо отметить, что делал он это мастерски, без пошлости, смешно и в тему сюжета. По крайней мере в старых лентах.И к выбору актрис на эти роли он подходил основательно. Если по сюжету девушка в его фильме должна раздеться - то на пробах актрисы тоже раздевались. Вот несколько примеров фотопроб на роль Нины в "Кавказскую пленницу" - раздевались как никому не известные актрисыФотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © МосфильмФотопробы на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © МосфильмТак и те, что были уже достаточно популярныФотопробы Марианны Вертинской, Натальи Кустинской и Натальи Селезнёвой на роль Нины в фильм "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". © МосфильмТо же самое было и на пробах к "Бриллиантовой руке"Фотопробы Эвы Киви, Лилии Юдиной, Светланы Светличной и Клары Лучко на роль Анны Сергеевы в фильм "Бриллиантовая рука". © МосфильмНу а то что получалось в итоге - мы все с удовольствием смотрим до сих порИ как раздевается "хорошая девушка Лида" в "Операции "Ы"© МосфильмА потом два студента готовятся к экзамену в одной кровати, даже не замечая в каком они виде© МосфильмКак "студентка, комсомолка, спортсменка и , наконец, просто красавица" раздевается после вынужденного купания в горной реке© МосфильмКак коварная соблазнительница Анна Сергеевна танцует стриптиз в отеле "Антлантик"© МосфильмПозже были "Спортлото 82", где Гайдай вполне по сюжету раздел Светлану Аманову (ну не ходить же на море в верхней одежде)© МосфильмНо тут уже были необязательные эпизоды с героиней Луизы Мосендз© МосфильмНу а в комедии "Частный детектив, или операция "Кооперация" героиня Ирины Феофановой предстаёт перед главным героем вообще без ничего.© МосфильмПричем в этот раз это, по моему мнению, никак не было обосновано сюжетом. Просто время было такое - в те годы режиссёры вставляли обнажённых актрис практически в каждый фильм.На этом закончу экскурс. Вроде я ничего не упустил (ну кроме вырезанной в советском прокате банной сцены из фильма "За спичками", но там Гайдай раздел не советских красавиц...



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