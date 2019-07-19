Героиновое закулисье Силиконовой долины 19 июля 2019 | 09:06 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Бомжи в центре Сан-Франциско – это цветочки. Настоящая жесть творится в районе Тендерлойн. Я был в разных ж​**ах мира, но такого не видел. Люди валяются на улице в собственном дерьме, у каждого второго в руках шприц, плюс ко всему народ крайне агрессивный. Любой житель Сан-Франциско расскажет вам историю про ограбления в этом районе.





Район получил название то ли от хорошей вырезки, которую раньше могли себе позволить только нечистые на руку полицейские, то ли от бёдер проституток, которыми Тендерлойн когда-то славился. В 2011 году зоозащитники развернули целую кампанию, пытаясь переименовать район, но местные жители во главе с мэром только поржали и махнули на них рукой.



Раньше это был центр ночной жизни, но после Второй мировой войны центр Сан-Франциско сильно обезлюдел. Зато начиная с 70-х годов тут стали селиться беженцы из Юго-Восточной Азии – вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы и т.д. Часто их набивалось по несколько человек в маленькие студии, так что дома, где были такие квартиры, полиция называла "вертикальными деревнями". Со временем часть района даже получила прозвище "Маленький Сайгон".



Хотя с 2008 года Тендерлойн носит звание исторического района, он также известен как самый опасный и грязный район Сан-Франциско. В 60-е и 70-е годы здесь орудовала филиппинская банда Bahala Na Gang (BNG), которая специализировалась на рэкете, наркоторговле и заказных убийствах. Теперь тут действуют банды поменьше, которые занимаются в основном продажей наркотиков и скупкой краденого.



В Тендерлойне обычны такие преступления, как кражи (особенно из припаркованных машин), грабежи и "нападения с отягчающими обстоятельствами". Большинство преступлений связано с наркотиками. Тут их продают прямо на улицах средь бела дня, причём не легализованную в Калифорнии марихуану, а вообще всё подряд, в основном крэк, героин и разные виды амфетаминов.



01. Всё это происходит в самом центре города! Вот здание мэрии Сан-Франциско. Тут парковка, туристы, а на соседней улице героиновые наркоманы гадят под себя.





02. Вокруг административные здания, но всё подозрительно засрано.





03. Это граница самого опасного района города. Тут ещё есть полиция и охрана, но уже попадается мусор и г***о.





04. А соседние улицы выглядят так. Если вы едете на машине, то может показаться, что это обычная улица обычного района. А что такого?





05. Ну разве что решёток много на окнах, да и только...





06. По улицам, на первый взгляд, ходит много пенсионеров.





07. Обычные люди вроде бы... Общаются стоят.





08. Со стороны даже не подумаешь, что что-то не так. Может быть, это шахматный клуб?





09. Но потом понимаешь, что всё-таки что-то здесь неладно... Чем дальше, тем больше бомжей, которые валяются в грязных тряпках на улицах.





10. Улицы заблёваны и засраны.





11. Народ живёт в буквальном смысле в коробках.





12. Доброе утро!





13.





14. Во всём Сан-Франциско около 4400 бомжей, по оценке властей, и Тендерлойн местами похож на лагерь беженцев.





15. Откуда столько бездомных?



– Из-за развития всей этой IT-индустрии в Сан-Франциско очень быстро растут цены на жильё, многие люди просто не могут позволить себе снимать квартиру или комнату и оказываются на улице. Часть арендного жилья власти субсидируют, но на всех не хватает.

– Хорошие пособия, бомжи получают кучу всяких ништяков: деньги, ночлег, бесплатную еду и т.д.

– В Калифорнии прекрасный климат, так что тут можно жить на улице хоть круглый год.

– С 50-х годов американские власти перестали финансировать психбольницы, и большая часть сумасшедших отправилась на улицы.



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16. Кто-то вообще палатку поставил!





17. А если присмотреться ко всему этому разнообразию флоры и фауны, то можно заметить, что в руках у каждого второго будут шприцы...





18. Все в себя что-то колют.





19. Героиновые шприцы, мусор и кучи г***а – вот то, что видит в Тендерлойне каждый прохожий. Помимо наркоманов здесь тусуются сумасшедшие, а местные жители уже устали жаловаться на вечную грязь.





Район буквально зассан и засран. Город установил пять переносных кабинок для бездомных, но этого мало. Народ продолжает мочиться и испражняться прямо на тротуарах. Как пишет New York Times, за последние 3 года город заменил около 300 фонарных столбов, разъеденных человечьей и собачьей мочой.



Но ещё страшнее проблема использованных игл, которые разбрасывают повсюду героиновые наркоманы. Только за август 2018 года с улиц Тендерлойна было собрано более 164 тысяч (!!!) игл.



20. Смотрите, какая милая сцена... Кажется, что две подружки перед сном обсуждают, как прошёл их день.





21. Но нет... через минуту одна из них ложится на асфальт, а другая будет искать в шее вену, чтобы сделать инъекцию. Вот она, настоящая дружба!





Согласно недавнему отчёту мэрии, 56% всех арестованных в Сан-Франциско за торговлю наркотиками в 2017-2018 финансовом году были задержаны именно в Тендерлойне. Но только наркотиками рынок Тендерлойна не ограничивается. Здесь воры и грабители сбывают свои трофеи. В принципе, в Тендерлойне можно купить что угодно, от новенького айфона до свежего стейка (который тоже, конечно, был украден).



Кстати, крупной кражей в Калифорнии считается кража денег или товаров на сумму более $950. Если ты что-то похитил на меньшую сумму, наказание, скорее всего, будет незначительным.



22. Как я уже сказал, это всё происходит в самом центре. Здание за спиной у торчка – Верховный суд Калифорнии.





23. Под стеной у Центральной библиотеки Сан-Франциско.





24. А тут народ курит с фольги какое-то г***о прямо на остановке в центре.





25. Упоровшись, торчки начинают представление. Кто-то ложится спать прямо на вентшахту, из которой идёт горячий пар.





26. Кстати, удобно, как хамам! Можно и поспать в тепле, и помыться заодно.





27. Кто-то просто лежит и вопит.





28. Автобусная остановка





29.





30. Наркоманы





Что касается наркодилеров, то они работают посменно. Каждая точка сбыта открыта круглосуточно. Бездомных или героинщиков продавцы иногда используют в качестве "живых складов". Если такого дилера поймают, при себе у него будет лишь небольшая доза, и даже если его отправят в тюрьму, то ненадолго. А большая часть товара останется за пазухой у ближайшего к точке бомжа. За эту услугу он получит свою небольшую дозу и останется валяться на улице до следующего утра.



Сами дилеры, кстати, часто живут за пределами Тендерлойна и приходят на точки так же, как обычные люди с утра едут на работу. Аресты помогают далеко не всегда. Часто наркоторговцы получают испытательный срок и сразу же возвращаются на улицы. Среди дилеров много женщин по той простой причине, что им удобно прятать наркотики в вагине. А ещё, как говорят полицейские, дилера можно вычислить по хорошим ботинкам или кроссовкам.



31. Девушка готовится к драке.





32. Кто-то танцует.





33. Или разговаривает с мусоркой.





34.





35. А где же полиция? А она тут, на каждом перекрёстке... Но полиции пофиг.





Кстати, забавный пример! В районе есть улица под названием Тёрк-стрит, и один из её участков считался очень опасным даже по меркам Тендерлойна. Раньше Тёрк-стрит была с обеих сторон запаркована, и торчки с бандосами "прятали" свои тёмные делишки за автомобилями. Но в начале 2014 года парковку там полностью запретили, и наркоманов на улице сразу стало меньше!



36. Народ из Тендерлойна постепенно вываливается на соседние улицы, в том числе и в туристический центр.





37.





38. Под стенами банков и офисов:





39.





40. Упоровшись, можно и вздремнуть.





41. Спокойной ночи!





42. Из-за дурной репутации в Тендерлойне сильно упали цены на жильё. Квартиру здесь можно снять в среднем на $1500, тогда как в среднем по Сан-Франциско аренда обойдётся в $4500. По другим данным, разница менее значительная – $2345 и $3390 соответственно. Но всё равно экономия очевидна. Поэтому некоторые американцы, которые только переезжают в Сан-Франциско, готовы рискнуть и поселиться в Тендерлойне.





43. Но в некоторых статьях жители района сравниваются с заложниками "Исламского государства": мол, нельзя отбить Тендерлойн у бандитов, наркоманов и сумасшедших, не нанеся ущерб обычным жителям, которые вынуждены годами терпеть такое соседство.





44. В июне прошлого года в Сан-Франциско избрали нового мэра. Им стала женщина-афроамериканка Лондон Брид. Она обещала разобраться в ситуации, в частности установить контроль над душевнобольными, но пока каких-то радикальных мер принято не было.





45. Полгода назад госпожа Брид лично прогуливалась по Тендерлойну (правда, в сопровождении полиции) и наткнулась на женщину, которая валялась на асфальте и готовилась вонзить героиновый шприц себе в руку.





46.





47. Некоторые общественные деятели считают, что мэрия Сан-Франциско намеренно ведёт слишком вялую борьбу с наркоторговлей и наркоманией в Тендерлойне. Сейчас это как бы такой наркозаповедник, а если вычистить отсюда всю заразу, наркотики могут распространиться и в других кварталах. Но официально эту версию, конечно, никто не подтверждает.





48. Туристы, как правило, не задерживаются в Тендерлойне дольше, чем на один или два квартала, причём иногда им приходится отбиваться от попрошаек и бомжей и внимательно следить за карманами. По ночам же в район приходят только полицейские, журналисты, городские службы и общественники.

Тендерлойн находится в самом центре Сан-Франциско. В двух шагах отсюда здание мэрии, консерватория, музеи и библиотеки, штаб-квартиры "Твиттера" и "Убера". И посреди всех этих центров общественной жизни находится кромешный ад.Район получил название то ли от хорошей вырезки, которую раньше могли себе позволить только нечистые на руку полицейские, то ли от бёдер проституток, которыми Тендерлойн когда-то славился. В 2011 году зоозащитники развернули целую кампанию, пытаясь переименовать район, но местные жители во главе с мэром только поржали и махнули на них рукой.Раньше это был центр ночной жизни, но после Второй мировой войны центр Сан-Франциско сильно обезлюдел. Зато начиная с 70-х годов тут стали селиться беженцы из Юго-Восточной Азии – вьетнамцы, лаосцы, камбоджийцы и т.д. Часто их набивалось по несколько человек в маленькие студии, так что дома, где были такие квартиры, полиция называла "вертикальными деревнями". Со временем часть района даже получила прозвище "Маленький Сайгон".Хотя с 2008 года Тендерлойн носит звание исторического района, он также известен как самый опасный и грязный район Сан-Франциско. В 60-е и 70-е годы здесь орудовала филиппинская банда Bahala Na Gang (BNG), которая специализировалась на рэкете, наркоторговле и заказных убийствах. Теперь тут действуют банды поменьше, которые занимаются в основном продажей наркотиков и скупкой краденого.В Тендерлойне обычны такие преступления, как кражи (особенно из припаркованных машин), грабежи и "нападения с отягчающими обстоятельствами". Большинство преступлений связано с наркотиками. Тут их продают прямо на улицах средь бела дня, причём не легализованную в Калифорнии марихуану, а вообще всё подряд, в основном крэк, героин и разные виды амфетаминов.01. Всё это происходит в самом центре города! Вот здание мэрии Сан-Франциско. Тут парковка, туристы, а на соседней улице героиновые наркоманы гадят под себя.02. Вокруг административные здания, но всё подозрительно засрано.03. Это граница самого опасного района города. Тут ещё есть полиция и охрана, но уже попадается мусор и г***о.04. А соседние улицы выглядят так. Если вы едете на машине, то может показаться, что это обычная улица обычного района. А что такого?05. Ну разве что решёток много на окнах, да и только...06. По улицам, на первый взгляд, ходит много пенсионеров.07. Обычные люди вроде бы... Общаются стоят.08. Со стороны даже не подумаешь, что что-то не так. Может быть, это шахматный клуб?09. Но потом понимаешь, что всё-таки что-то здесь неладно... Чем дальше, тем больше бомжей, которые валяются в грязных тряпках на улицах.10. Улицы заблёваны и засраны.11. Народ живёт в буквальном смысле в коробках.12. Доброе утро!13.14. Во всём Сан-Франциско около 4400 бомжей, по оценке властей, и Тендерлойн местами похож на лагерь беженцев.15. Откуда столько бездомных?– Из-за развития всей этой IT-индустрии в Сан-Франциско очень быстро растут цены на жильё, многие люди просто не могут позволить себе снимать квартиру или комнату и оказываются на улице. Часть арендного жилья власти субсидируют, но на всех не хватает.– Хорошие пособия, бомжи получают кучу всяких ништяков: деньги, ночлег, бесплатную еду и т.д.– В Калифорнии прекрасный климат, так что тут можно жить на улице хоть круглый год.– С 50-х годов американские власти перестали финансировать психбольницы, и большая часть сумасшедших отправилась на улицы.Подробнее о проблеме читайте тут 16. Кто-то вообще палатку поставил!17. А если присмотреться ко всему этому разнообразию флоры и фауны, то можно заметить, что в руках у каждого второго будут шприцы...18. Все в себя что-то колют.19. Героиновые шприцы, мусор и кучи г***а – вот то, что видит в Тендерлойне каждый прохожий. Помимо наркоманов здесь тусуются сумасшедшие, а местные жители уже устали жаловаться на вечную грязь.Район буквально зассан и засран. Город установил пять переносных кабинок для бездомных, но этого мало. Народ продолжает мочиться и испражняться прямо на тротуарах. Как пишет New York Times, за последние 3 года город заменил около 300 фонарных столбов, разъеденных человечьей и собачьей мочой.Но ещё страшнее проблема использованных игл, которые разбрасывают повсюду героиновые наркоманы. Только за август 2018 года с улиц Тендерлойна было собрано более 164 тысяч (!!!) игл.20. Смотрите, какая милая сцена... Кажется, что две подружки перед сном обсуждают, как прошёл их день.21. Но нет... через минуту одна из них ложится на асфальт, а другая будет искать в шее вену, чтобы сделать инъекцию. Вот она, настоящая дружба!Согласно недавнему отчёту мэрии, 56% всех арестованных в Сан-Франциско за торговлю наркотиками в 2017-2018 финансовом году были задержаны именно в Тендерлойне. Но только наркотиками рынок Тендерлойна не ограничивается. Здесь воры и грабители сбывают свои трофеи. В принципе, в Тендерлойне можно купить что угодно, от новенького айфона до свежего стейка (который тоже, конечно, был украден).Кстати, крупной кражей в Калифорнии считается кража денег или товаров на сумму более $950. Если ты что-то похитил на меньшую сумму, наказание, скорее всего, будет незначительным.22. Как я уже сказал, это всё происходит в самом центре. Здание за спиной у торчка – Верховный суд Калифорнии.23. Под стеной у Центральной библиотеки Сан-Франциско.24. А тут народ курит с фольги какое-то г***о прямо на остановке в центре.25. Упоровшись, торчки начинают представление. Кто-то ложится спать прямо на вентшахту, из которой идёт горячий пар.26. Кстати, удобно, как хамам! Можно и поспать в тепле, и помыться заодно.27. Кто-то просто лежит и вопит.28. Автобусная остановка29.30. НаркоманыЧто касается наркодилеров, то они работают посменно. Каждая точка сбыта открыта круглосуточно. Бездомных или героинщиков продавцы иногда используют в качестве "живых складов". Если такого дилера поймают, при себе у него будет лишь небольшая доза, и даже если его отправят в тюрьму, то ненадолго. А большая часть товара останется за пазухой у ближайшего к точке бомжа. За эту услугу он получит свою небольшую дозу и останется валяться на улице до следующего утра.Сами дилеры, кстати, часто живут за пределами Тендерлойна и приходят на точки так же, как обычные люди с утра едут на работу. Аресты помогают далеко не всегда. Часто наркоторговцы получают испытательный срок и сразу же возвращаются на улицы. Среди дилеров много женщин по той простой причине, что им удобно прятать наркотики в вагине. А ещё, как говорят полицейские, дилера можно вычислить по хорошим ботинкам или кроссовкам.31. Девушка готовится к драке.32. Кто-то танцует.33. Или разговаривает с мусоркой.34.35. А где же полиция? А она тут, на каждом перекрёстке... Но полиции пофиг.Кстати, забавный пример! В районе есть улица под названием Тёрк-стрит, и один из её участков считался очень опасным даже по меркам Тендерлойна. Раньше Тёрк-стрит была с обеих сторон запаркована, и торчки с бандосами "прятали" свои тёмные делишки за автомобилями. Но в начале 2014 года парковку там полностью запретили, и наркоманов на улице сразу стало меньше!36. Народ из Тендерлойна постепенно вываливается на соседние улицы, в том числе и в туристический центр.37.38. Под стенами банков и офисов:39.40. Упоровшись, можно и вздремнуть.41. Спокойной ночи!42. Из-за дурной репутации в Тендерлойне сильно упали цены на жильё. Квартиру здесь можно снять в среднем на $1500, тогда как в среднем по Сан-Франциско аренда обойдётся в $4500. По другим данным, разница менее значительная – $2345 и $3390 соответственно. Но всё равно экономия очевидна. Поэтому некоторые американцы, которые только переезжают в Сан-Франциско, готовы рискнуть и поселиться в Тендерлойне.43. Но в некоторых статьях жители района сравниваются с заложниками "Исламского государства": мол, нельзя отбить Тендерлойн у бандитов, наркоманов и сумасшедших, не нанеся ущерб обычным жителям, которые вынуждены годами терпеть такое соседство.44. В июне прошлого года в Сан-Франциско избрали нового мэра. Им стала женщина-афроамериканка Лондон Брид. Она обещала разобраться в ситуации, в частности установить контроль над душевнобольными, но пока каких-то радикальных мер принято не было.45. Полгода назад госпожа Брид лично прогуливалась по Тендерлойну (правда, в сопровождении полиции) и наткнулась на женщину, которая валялась на асфальте и готовилась вонзить героиновый шприц себе в руку.46.47. Некоторые общественные деятели считают, что мэрия Сан-Франциско намеренно ведёт слишком вялую борьбу с наркоторговлей и наркоманией в Тендерлойне. Сейчас это как бы такой наркозаповедник, а если вычистить отсюда всю заразу, наркотики могут распространиться и в других кварталах. Но официально эту версию, конечно, никто не подтверждает.48. Туристы, как правило, не задерживаются в Тендерлойне дольше, чем на один или два квартала, причём иногда им приходится отбиваться от попрошаек и бомжей и внимательно следить за карманами. По ночам же в район приходят только полицейские, журналисты, городские службы и общественники. varlamov.ru



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