В какие деньги обходились России войны в XIX веке 26 июня 2019 | 15:02 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Но милитаристский угар не остановил военщину, которой были хорошо известны экономические результаты трёх предыдущих войн, и в начале ХХ века. Русско-японская война обошлась России более чем в 6 млрд. руб., а выплаты по иностранным займам, взятым на эту войну, выплачивались, если бы не дефолт большевиков, до 1950 года.

После каждой из трех больших войн XIX века – с Наполеоном, Крымской и Балканской – восстановление финансов и экономики России занимало 20-25 лет. При этом Россия в ходе двух выигранных войн не получила никаких преференций от побеждённых противников.



Три четверти XIX века Россия провела в бесконечных войнах. И это не только войны с внешним врагом, но и Кавказская война, затянувшаяся на полвека, и войны в Средней Азии. Но наибольшее разорение стране принесли три войны – с Наполеоном, Крымская и Балканская. Да, в XIX веке войны вели все империалистические державы, как за колонии, так и соседями в Европе. Однако в большинстве случаев победители получали и материальные приобретения: земли, репарации или хотя бы особые режимы торговли/бизнеса в проигравшей стране. России же даже выигранные войны приносили убытки. Какие – кратко рассказывает историк Василий Галин в книге «Капитал Российской империи. Практика политической экономии».



Война 1806–1814 гг.



Победоносная война с Наполеоном закончилась полным расстройством российских финансов. Денежная эмиссия, за счёт которой покрывалась большая часть военных расходов, привела к трехкратному обвалу курса серебряного рубля с 1806 по 1814 гг. с 67,5 до 20 коп. Только за 1812–1815 гг. было выпущено бумажных денег на 245 млн. руб.; кроме этого, в 1810 и 1812 гг. было произведено повышение и введение новых налогов; были в 2-4 раза урезаны реальные (в серебре) бюджеты всех невоенных ведомств.



Совокупный государственный долг к концу правления Александра I, по отношению к 1806 г., вырос почти в 4 раза и достиг 1,345 млрд. рублей, в то же время государственный доход (бюджета) в начале 1820-х составлял всего 400 млн. руб. (т.е. долг составлял почти 3,5 годовых бюджета). Нормализация денежного обращения после войны с Наполеоном заняла более 30 лет и наступила только в 1843 г. с реформами Канкрина и введением серебряного рубля.



Крымская война 1853–1856 гг.











В результате Крымской войны государственный долг России вырос в три раза. Колоссальный рост госдолга привёл к тому, что даже спустя три года после войны выплаты по нему составляли 20% доходов госбюджета и почти не снижались до 1880-х годов. За время войны было выпущено дополнительно кредитных билетов на 424 млн. руб., что более чем вдвое (до 734 млн. руб.) увеличило их объём. Уже в 1854 г. был прекращён свободный размен бумажных денег на золото, серебряное покрытие кредитных билетов упало в два с лишним раза с 45% в 1853 г. до 19% в 1858 г. В результате их обмен на серебро был прекращён. Крымская война была вызвана борьбой за «османское наследство» катящейся к распаду Турции, по словам Николая I, «больного человека Европы», между ведущими европейскими державами. Непосредственным поводом к войне (Casus belli) стал религиозный спор с Францией, отстаивающей свою главенствующую европейскую роль. В этом споре славянофилы, по словам Достоевского, нашли «вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство». С практической стороны победа Франции в этом споре означала усиление её влияния в Турции, чего Россия допустить не хотела.В результате Крымской войны государственный долг России вырос в три раза. Колоссальный рост госдолга привёл к тому, что даже спустя три года после войны выплаты по нему составляли 20% доходов госбюджета и почти не снижались до 1880-х годов. За время войны было выпущено дополнительно кредитных билетов на 424 млн. руб., что более чем вдвое (до 734 млн. руб.) увеличило их объём. Уже в 1854 г. был прекращён свободный размен бумажных денег на золото, серебряное покрытие кредитных билетов упало в два с лишним раза с 45% в 1853 г. до 19% в 1858 г. В результате их обмен на серебро был прекращён.



Побороть инфляцию, поднятую войной, удалось только к 1870 г., а полноценный металлический стандарт так и не восстановится до следующей русско-турецкой войны. Война, в связи с блокированием внешней торговли (вывоза зерна и других сельхозпродуктов), привела к глубокому экономическому кризису, ставшего причиной падения производства и разорения многих не только сельских, но и промышленных хозяйств России.



Русско-турецкая война 1877–78 гг.



Накануне русско-турецкой войны министр финансов России М.Рейтерн категорически высказался против неё. В своей записке на имя государя он показал, что война сразу перечеркнёт результаты 20 лет реформ. Когда война всё же началась, М.Рейтерн подал прошение об отставке.



Войну с Турцией поддержали славянофилы, один из лидеров которых Н.Данилевский ещё в 1871 г. писал: «Недавний горький опыт показал, где ахиллесова пята России. Овладения морскими берегами или одним даже Крымом было бы достаточно, чтобы нанести России существенный вред, парализующий её силы. Обладание Константинополем и проливами устраняет эту опасность».











Но против войны выступили и многие общественные деятели. Например, известный журналист В.Полетика писал: «Мы предпочли донкихотствовать на последние гроши русского мужика. Сами, лишённые всяческих признаков гражданской свободы, мы не уставали лить русскую кровь за освобождение других; сами погрязшие в расколах и безверии, разорялись для водружения креста на Софийском храме». К войне с турками активно в многочисленных статьях призывал и Ф.Достоевский, утверждая, что «такой высокий организм, как Россия, должен сиять и огромным духовным значением», которое должно привести к «воссоединению славянского мира». За войну, но уже с прагматичной точки зрения, выступали и западники, такие, например, как Н.Тургенев: «России для широкого развития будущей цивилизации нужно больше пространств, выходящих к морю. Эти завоевания могли бы обогатить Россию и открыть русскому народу новые важные средства прогресса, эти завоевания станут победами цивилизации над варварством».Но против войны выступили и многие общественные деятели. Например, известный журналист В.Полетика писал: «Мы предпочли донкихотствовать на последние гроши русского мужика. Сами, лишённые всяческих признаков гражданской свободы, мы не уставали лить русскую кровь за освобождение других; сами погрязшие в расколах и безверии, разорялись для водружения креста на Софийском храме».



Финансист В.Кокорев протестовал против войны с экономической точки зрения: «Историк России будет удивлён тем, что мы растеряли свою финансовую силу на самое ничтожное дело, отправляясь в течение XIX столетия, по два раза в каждое царствование, воевать с какими-то турками, как будто эти турки могли прийти к нам в виде наполеоновского нашествия. Покойное и правильное развитие русской силы, в смысле экономическом и финансовом, без всяких походов под турку, говоря солдатским языком, порождавших на театре войны человекоубийство, а дома обеднение в денежных средствах, произвели бы гораздо больше давления на Порту, чем напряжённые военные действия».



Немецкий канцлер О.Бисмарк тоже предупреждал русского царя, что «сырая непереваренная масса Россия - слишком тяжеловесна, чтобы легко отзываться на каждое проявление политического инстинкта. Продолжали освобождать - и с румынами, сербами и болгарами повторялось то же, что и с греками. Если в Петербурге хотят сделать практический вывод из всех испытанных до сих пор неудач, то было бы естественно ограничиться менее фантастическими успехами, которые можно достичь мощью полков и пушек. Освобожденные народы не благодарны, а требовательны, и я думаю, что в нынешних условиях более правильным будет в восточных вопросах руководствоваться соображениями более технического, нежели фантастического свойства».



Историк Е.Тарле был ещё более категоричен: «Крымская война, русско-турецкая война 1877-1878 годов и балканская политика России 1908-1914 годов - единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа». Ещё один историк, М.Покровский считал, что русско-турецкая война была растратой «средств и сил, для народного хозяйства совершенно бесплодной и вредной». Скобелев утверждал, что Россия - единственная страна в мире, позволяющая себе роскошь воевать из чувства сострадания. Князь П.Вяземский отмечал: «Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди - славянолюбие. Религиозная война хуже всякой войны и есть аномалия, анахронизм в настоящее время».











«Биржевые ведомости» уже в конце 1877 г. в этой связи писали: «Неужели несчастия, переживаемые теперь Россией, недостаточны для того, чтобы выбить дурь из головы наших заскорузлых панславянистов. Вы (панславянисты) должны помнить, что камни, вами бросаемые, приходится вытаскивать всеми народными силами, добывать ценою кровавых жертв и народного истощения». Война обошлась России в 1 млрд. руб., что в 1,5 раза превысило доходы госбюджета 1880 г. (чтобы было понятнее, можно привести аналогию из нынешнего времени: при федеральном бюджете в 16 трлн. руб., война обошлась бы сейчас России за один год в 24 трлн. руб., или почти $400 млрд. – БТ) Кроме этого, помимо чисто военных расходов Россия понесла ещё 400 млн. руб. убытков, причинённых южному побережью государства, отпускной торговле, промышленности и железным дорогам.«Биржевые ведомости» уже в конце 1877 г. в этой связи писали: «Неужели несчастия, переживаемые теперь Россией, недостаточны для того, чтобы выбить дурь из головы наших заскорузлых панславянистов. Вы (панславянисты) должны помнить, что камни, вами бросаемые, приходится вытаскивать всеми народными силами, добывать ценою кровавых жертв и народного истощения».



За время войны 1877-1878 гг. денежная масса увеличилось в 1,7 раза, металлическое обеспечение бумажных денег уменьшилось с 28,8 до 12%. Нормализация денежного обращения в России наступит только через 20 лет, благодаря внешним займам и введением золотого рубля в 1897 году.

Стоит добавить, что по итогам этой войны Россия не получила никаких территорий и преференций от побеждённых турок.



Но и это восстановление финансов и экономики продлилось недолго. Уже через семь лет Россия «радостно» ринулась в ещё одну войну – русско-японскую, проигранную.



Русско-японская война 1904-1905 гг.



Только прямые военные расходы за 20 месяцев русско-японской войны составили 2,4 млрд. рублей , а госдолг Российской империи вырос на треть. Но потери от проигранной войны не ограничились прямыми расходами. В конфликте с Японией Россия потеряла на четверть миллиарда рублей военных судов. К этому надо прибавить выплаты по займам, а также пенсии инвалидам и семьям погибших.

Бухгалтер Государственного казначейства Гавриил Дементьев скрупулезно подсчитал все расходы на Русско-японскую войну, выведя цифру 6553 млрд. рублей. Если бы не революция и отказ большевиков платить царские долги, выплаты по государственным займам времён Русско-японской войны должны были бы идти вплоть до 1950 года, доведя общую сумму расходов на войну с Японией до 9-10 млрд. рублей.







А впереди уже маячила Первая мировая война, окончательно добившая милитаризованную державу. А впереди уже маячила Первая мировая война, окончательно добившая милитаризованную державу. Толкователь



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