По словам Кличко, ему пришлось отменить свое участие в традиционном "Летнем барбекю" из-за этого случая. "Будьте осторожны с тем, чего вы хотите - так как в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина в выходные дни" слишком буквально", - написал Владимир Кличко.

По данным немецкого агентства DPA, пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Майорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Майорки взяла ситуацию под контроль. Возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.