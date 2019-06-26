НКРЕКП примусить споживачів оплатити штраф «Укртрансгазу»

26 июня 2019 | 17:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Тетяна Рябуха без зайвих сумнівів підмахнула проект обгрунтування постанови НКРЕКП про тарифи на послуги зберігання газу у сховищах АТ «УКРТРАНСГАЗ». Цей підпис коштуватиме нам 490 443 тис. грн (без ПДВ).

У документі викликає увагу та отетеріння пояснення щодо розрахунку вартості послуг «Укртрансгазу». А саме: «…розрахунок діючих тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснено з урахуванням коригування річної планової тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 490 443 тис. грн (без ПДВ) на виконання пункту 3 постанови НКРЕКП від 29.12.2017 №1619 «Про накладення штрафу на АТ «Укртрансгаз» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ».

Отакої! Тобто, НКРЕКП спочатку накладає штраф на «Укртрансгаз», а потім включає цей штраф у витрати монополіста при розрахунку вартості його послуг. Таким чином, «Укртрансгаз» може й надалі порушувати що завгодно й коли завгодно, чхати на штрафи, які накладає на нього НКРЕКП, бо все одно ці штрафи не зменшать прибуток компанії, адже за волею НКРЕКП оплатить ці штрафи кінцевий споживач.

Дивує ще одне: чому жоден експерт у сфері транспорту та енергетики не відреагував на такий розвиток подій? На тлі загальної мовчанки не викликає сумніву, що на своєму завтрашньому засіданні НКРЕКП схвалить постанову й споживачі мовчазно оплатять з власної кишені отой півмільйонний штраф. Адже прибуткам монополіста не повинно нічого загрожувати!

До цього залишається хіба що додати, що всі стягнуті штрафи НКРЕКП акумулює на власному рахунку. Ртже, всі належні премії чиновники отримають неодмінно.