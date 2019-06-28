Рада судей Украины активно занята разработкой нового значка и ленточки

28 июня 2019 | 09:50

Рада судей активно занимается разработкой нового судейского знака и ленточки, на котором его следует цеплять. Кстати, тот, что носят судьи сегодня, они принудительно покупали за 500 гривен.

Ну что сказать? Осталось Раде судей Украины озаботиться пошивом самого большого прапора и лепкой гигантского вареника для книги рекордов - тогда судебная реформа и заладится. Оно понятно, что пара-тройка судебных функционеров трохи распилит бюджетных денег на разработке этого убогого дизайна, а также на изготовлении и продаже в принудительном порядке новых знаков. Остается выяснить пару-тройку вопросов.

1. А чем старый мешает трактовать закон?

2. А больше вам нечем заняться?

3. А я слышал, что зарплаты у судей нынче достойные и можно не мутить на производстве-продаже значков, а просто отправлять правосудие...

4. Наконец, главный вопрос: совесть есть?!

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