ТЕМА

Рада судей Украины активно занята разработкой нового значка и ленточки

28 июня 2019 | 09:50

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Рада судей активно занимается разработкой нового судейского знака и ленточки, на котором его следует цеплять. Кстати, тот, что носят судьи сегодня, они принудительно покупали за 500 гривен.


Ну что сказать? Осталось Раде судей Украины озаботиться пошивом самого большого прапора и лепкой гигантского вареника для книги рекордов - тогда судебная реформа и заладится. Оно понятно, что пара-тройка судебных функционеров трохи распилит бюджетных денег на разработке этого убогого дизайна, а также на изготовлении и продаже в принудительном порядке новых знаков. Остается выяснить пару-тройку вопросов. 

1. А чем старый мешает трактовать закон?
2. А больше вам нечем заняться?
3. А я слышал, что зарплаты у судей нынче достойные и можно не мутить на производстве-продаже значков, а просто отправлять правосудие... 
4. Наконец, главный вопрос: совесть есть?!

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100