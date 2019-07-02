Компания продолжит выполнять рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025. "Аэрофлот" обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков.

"Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута", - пообещали в компании.

О причинах решения авиационных властей Чехии не сообщается.