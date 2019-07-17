"Доллар может обвалиться и до 24"

17 июля 2019 | 08:44

Почему резко укрепилась гривна и что с ней будет осенью?

В Украине - невиданная "распродажа" доллара. Курс американской валюты в конце прошлой недели обвалился ниже психологического минимума в 26 гривен. Так, в пятницу, 5 июля, на межбанке долларом торговали по 25,64-25,68 гривен, а в обменниках - по 25,90-25,95 гривен, что на 50 копеек ниже, чем в начале недели.

На этой неделе доллар продолжает дешеветь. Во вторник, 9 июля, на межбанке американской валютой торговали уже по 25,60-25,62 гривны. Причем, в отдельные временные промежутки курс вообще падал до 25,44 -25,46 гривен. Наличный и черный рынок выкупал доллар по 25,72, а продавал по 25,8 гривны.

"Украинская гривна продолжает укрепляться на валютном рынке, преодолев отметку 25,50. Гривна сегодня стоит дороже, чем когда-либо за последние 34 месяца", - констатирует экономист и координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов.

Впрочем, к вечеру 9 июля доллар на межбанке подрожал на 7 копеек, но, если бы не НБУ, который скупал "лишний" доллар, курс, по мнению экспертов, могу бы просесть и до 25 гривен.

С утра, 10 июля, доллар снова вырос в цене - на 11 копеек, до 25,70-25,75 гривен. Подорожание американской валюты спровоцировали нефтетрейдеры, которые скупают доллар, готовясь к проплатам по своим контрактам.

На наличном и черном рынке доллар 10 июля подорожал на 5 копеек - до 25,8-2569 гривен.

Впрочем, откат может случиться в любой момент, - пояснили "Стране" эксперты. "Доллар может упасть и до 24 гривен", - не исключил экономист Виктор Скаршевский.

"Страна" разбиралась, почему обвалился курс доллара, и что с ним будет дальше.

Повезло с погодой и ценами на руду

С одной стороны, летнее удешевление доллара - не новость для украинского рынка. "Сработал фактор сезонности: ежегодно гривна начинает ревальвировать с февраля, максимально укрепляясь к июню-июлю", - пояснил "Стране" советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетьманцев. Плюс, по его совам, есть экономические предпосылки для укрепления гривны.

Это, прежде всего, благоприятная конъюнктура на внешних рынках, в частности, высокие цены на железорудное сырье и хорошие прогнозы на урожай зерновых.

"Конъюнктура на рынке железорудного сырья, стального проката и большинства зерновых культур развернулась в сторону Украины. Да, мы имеем негативное сальдо торгового баланса, но изменение конъюнктуры в будущем может несколько улучшиться", - написал на своей странице в Facebook главный эксперт Совета Нацбанка Виталий Шапран.

"Стечение благоприятных тенденций во внешней торговле. Цены на железную руду превысили пятилетний максимум, а прогноз урожая-2019 постепенно пересматривается в лучшую сторону вплоть до повторения прошлогоднего рекорда по зерновым. При этом цены на природный газ в Европе, по сравнению с окончанием отопительного сезона, упали более чем вдвое", - констатирует Андрей Блинов.

Так, 9 июля фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 3,1%, до 115,8 долларов за тонну, а на Дальнянской сырьевой базе - на 2,7%, до 128,4 доллара за тонну, - сообщает Bloomberg.

Это связано с активным спросом на руду в Китае, что уже спровоцировало дефицит поставок.

"При этом год назад за руду давали не больше 60 долларов, поэтому взлет цены, конечно же, просто колоссальный", - говорит Кущ.

По зерну скачок не столь существенный, но прирост на 15-20% все же есть.

К тому же, ожидаются рекордные объемы экспорта. В своем майском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил будущий украинский урожай в 72,1 млн тонн, что на 2,6 млн тонн больше, чем в прошлом году. На экспорт же, согласно прогнозам этого ведомства, Украина отправит порядка 50,7 млн тонн против прошлогодних 49 млн.

Кроме того, следует учитывать и высокий приток средств от заробитчан из-за границы.

Но эта полоса везения может закончиться так же внезапно, как и началась.

"Внешняя сырьевая среда подвержена цикличности, то есть, если на горизонте замаячат признаки мирового кризиса, цены на наши экспортные товары резко обвалятся", - говорит Скаршевский.

О новом кризисе эксперты предупреждают уже давно, и, по их словам, "первые тревожные звоночки" уже есть, в том числе, на товарных рынках. Так, за первый квартал этого года цены на металл, а он тоже приносит немало валюты в украинский бюджет, упали на 9% и эта тенденция продолжается.

"Внутренних же факторов роста у нас нет. Отечественная промышленность падала два квартала подряд (4 квартал прошлого и первый нынешнего года), рост ВВП замедлился с 3,5% до 2,5%. При этом рост ВВП на 2,5% на фоне падения промышленного производства на 1% уже сам по себе - тревожный сигнал, так как говорит о деиндустриализация экономики и все большей ее зависимости от внешней сырьевой конъюнктуры", - пояснил "Стране" Скаршевский.

Рост ВВП обеспечивает, к примеру, розничная торговля, которая, по итогам первого квартала, выросла на 8-10%.

"Но это происходит, прежде всего, за счет увеличения импорта, а значит - растет минус во внешнеэкономическом сальдо и валютный дисбаланс. Если в 2013 году он составлял 3 млрд долларов, то в прошлом году уже 12,6 млрд, а за 5 месяцев этого года вырос еще на 13%. Все это повышает уязвимость гривны", - предупреждает Скаршевский.

Как спекулянты обвалили доллар

Впрочем, по словам Алексея Куща, одних внешних факторов - явно мало для объяснения такого существенного провала гривны.

"Экономически обоснованный курс должен быть 28 гривен за доллар, а не 25,5", - говорит экономист.

По его мнению, гораздо больший вклад в укрепление нашей валюты внесли иностранные покупатели облигаций внутреннего госзайма.

"Мнфин строит своего рода пирамиду из ОВГЗ, размещая короткие займы на 3-6 месяцев под рекордные проценты до 20% годовых. Это обеспечивает профицит спекулятивного доллара - чтобы купить гривневые ОВГЗ нерезиденты активно сдают валюту", - поясняет Кущ.

За последний год объемы вложений в ОВГЗ выросли вдесятеро - до 55 млрд гривен.

9 июля Минфин провел очередное размещение на 6 млрд гривен. За последние два месяца, по данным Блинова, увеличение портфеля иностранцев в ОВГЗ составляет около 3 млрд гривен (110-120 млн долларов) в неделю. "Причем позитивные новости постепенно увеличивают объём заходящих в страну средств", - утверждает он.

Говоря о "хороших новостях" Блинов имеет в виду, в частности, размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд евро Министерством финансов и на 500 млн долларов "Укрзализницей".

"Это фактически сняло любые сомнения в способности правительства и госкорпораций платить по внешним долгам до конца 2019 года. Минфин сообщил о том, что у него на счетах более 3 млрд долларов, а этого более чем достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре, в т.ч. первого погашения реструктуризированных в 2015 году еврооблигаций. Вдобавок окном на рынке заимствований могут воспользоваться и другие госкорпорации, нуждающиеся в валюте, прежде всего "Нафтогаз", который уже приступил к соответствующему роуд-шоу. Это сняло все подозрения на счет того, что новая украинская власть может объявить дефолт. Ведь когда в мае о дефолте заявил бизнесмен Коломойский, курс сразу же девальвировал до отметки 27,20 гривен за доллар", - пояснил Блинов.

Вместе с тем, многие экономисты говорят о рисках "пирамиды ОВГЗ".

"В ловушку попал, в частности, Нацбанк - он не может сейчас радикально снизить учетную ставку, которая фактически заблокировала кредитование бизнеса и убивает экономику. Ведь государство не успевает погасить одни долги по ОВГЗ, как нерезиденты уже приходят за другими. И, чтобы поддерживать эту систему, нужно постоянно размещать все новые и новые займы под высокие проценты", - поясняет Кущ.

Дешевому доллару дали срок

По мнению Скаршевского, жадность спекулянтов может сбить курс доллара и до 24-25 гривен. Но, как только они начнут массово уходить с нашего рынка, есть риск стремительного роста курса.

"В июле прошлого года, когда нерезиденты начали фиксировать прибыль и выводить ее из Украины, за две недели доллар подорожал на 2 гривны. Но тогда в ОВГЗ было 200 млн долларов, а сейчас - 2 млрд. Поэтому девальвация может оказаться еще более масштабной, чем в прошлом году", - считает Скаршевский.

Среди факторов, которые могут спровоцировать "бегство" держателей ОВГЗ, эксперты называют, в частности, повышение учетной ставки ФРС США. Это заставит инвесторов уменьшить вложения в рискованные рынки третьих стран. Кроме того, панику могут спровоцировать и внутренние факторы, к примеру, политическая нестабильность. А учитывая будущие выборы, такую вероятность нельзя полностью исключить.

"Спровоцировать откат курса сейчас может любой "черный лебедь" - будь то изменение ситуации на сырьевых рынках или политические риски. И тогда курс доллара сразу же вернется к экономически обоснованному уровню в 28 гривен", - говорит Алексей Кущ.

"Курс доллара начнет расти осенью из-за закупок энергоресурсов накануне нового отопительного сезона, тогда как экспорт аграрной продукции еще не выйдет на пиковые показатели. Плюс - население осенью всегда увеличивает объемы приобретения валюты", - пояснил Даниил Гетьманцев.

"Предположительно, в 2019 году изменение тенденции на валютном рынке совпадет с традиционным окончанием весенне-летнего сезона избыточного предложения доллара. Но при этом следует понимать, что внешнеэкономическая конъюнктура крайне изменчива в силу риска масштабных торговых войн и с высокой точностью предсказать всплески спроса и предложения невозможно. Национальный банк сегодня не искривляет тенденции, сложившиеся на рынке, заметно смягчая лишь амплитуду колебаний. В последние недели регулятор выкупает не менее 2/3 избыточного предложения инвалюты", - пояснил Блинов.

По мнению Скаршевского, в августе-сентябре доллар достигнет запланированного в бюджете среднегодового курса в 28,2 гривны. Впрочем, если, как и предсказывают эксперты, грянет мировой кризис, гривна начнет обесцениваться гораздо быстрее и вполне может упасть до 30 гривен за доллар, а то и ниже.

При этом, по словам Виктора Скаршевского, слишком дешевый доллар уже вредит бюджету. "40% поступлений зависят от валютного курса - это импортный НДС, ввозные пошлины, акцизы и прочее. Поэтому снижение курса бьет по доходной части. К примеру, уже третий месяц подряд есть заметный провал по таможенным сборам. Так что в такой сырьевой экономике, как наша, одинаково опасны как девальвация, так и ревальвация", - подытожил он.

"Дешевый доллар невыгоден экспортерам, так как они теряют валютную выручку. Но в то же время они могут закупить по более дешевым ценам импортные товары. Точно так же государство может сэкономить на критическом импорте", - добавил Гетьманцев.

Страна.ру