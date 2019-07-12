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СМЕРТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ. КАК ПРИФРОНТОВОЙ ВОЯЖ НОВОГО ДОНЕЦКОГО ГУБЕРНАТОРА КИРИЛЕНКО ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

12 июля 2019 | 10:21 , Михаил ЖИРОХОВ

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Война не прощает не только ошибок, но и просто необдуманных поступков. И если политики еще могут себе позволить какое-то неосторожное высказывание, то на фронте это все заканчивается печально.


И вот за политические назначения своей жизнью расплатился один из наших военных на линии соприкосновения. Новоназначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко (это тот, у кого брат служит в "МГБ" у оккупационных властей) решил провести экскурсию как можно ближе к линии соприкосновения.

В этом качестве было выбрано Гранитное. Судя по сообщениям из независимых источников, когда колонна из джипов и сопровождающего грузовика с охраной остановилась на въезде в село (знаменитый памятник полуторке — дальше гражданских военные просто не пускают), по ней с позиций боевиков был осуществлен пуск противотанковой управляемой ракеты. Выбор цели был очевиден — КрАЗ достаточно высокая машина. В результате, судя по сообщению пресс-центра ООС, "один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести".

По всей видимости, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, так как, по имеющейся на 18:45 информации, штаб ООС не был проинформирован об этом самостоятельном выезде главы облгосадминистрации и узнал уже по факту гибели военнослужащего.

О чем может свидетельствовать этот случай? Об отвратительной координации военных и гражданских властей, хотя тут, конечно, больше речь о гражданских — АТО переформатировали в ООС в свое время именно для того, чтобы за всю безопасность на фронте отвечали именно военные.

Об абсолютном непонимании ситуации — ведь начиная с 2014 г. все Гранитное просматривается с нескольких наблюдательных постов боевиков и находится как на ладони. Об этом знают буквально все — как воевавшие в том районе, так и местные жители.

Насколько плохо была организована "экскурсия", что не позаботились об элементарных мерах безопасности? Что это — халатность или просто кричащий непрофессионализм?

Если халатность, то она преступна — кто в конце концов ответит за смерть военнослужащего? Кто будет смотреть в лицо его матери и скажет, что он погиб только из-за того, что гражданский чиновник решил провести экскурсию по своим "владениям"?

Вполне вероятно, новые власти постараются всячески нивелировать этот случай — замолчать уже не удастся, списав это на вражескую ДРГ или на самих военных. Однако факт остается фактом — у нас на пустом месте есть погибший и раненный. Потери, которых можно было легко избежать.

ДС



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