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НБУ вдвое сократил закупку валюты на межбанке

16 июля 2019 | 09:32

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Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 12 июля купил на межбанковском валютном рынке $138,5 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $321,2 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


В том числе $80 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $58,5 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

При этом продажу валюты на межбанке на прошлой неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2,1 млрд, а продал — $231,43 млн.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $44 млн. 



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