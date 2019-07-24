Вас разденут, лохи!

24 июля 2019 | 08:10 , Олег Ельцов. ТЕМА

То, что происходит сегодня в Украине напоминает события в России, последовавшие за горбачевской вольницей. По меткому замечанию Черномырдина, что в России не делай, получается КПСС. Славяне наконец получили свободу, но не знали, что с ней делать. И не в первый раз. Столыпин тоже стремился дать свободу крепостным – он плохо кончил, именно в Киеве. Как символично… С запозданием и в Украине случился бунт крепостных.

Без малого три десятка лет под палкой «западных партнеров» мы пытались строить подобие цивилизованного общества. Но так и не поняли зачем оно нам, как оно работает и что может дать нашим потомкам. Как дети малые мы желали все и сразу, не желая и не умея вкалывать, как граждане успешных стран. Всю вину сваливали на президентов, депутатов, министров и глав администраций – один другого хуже, не догадываясь что они – это и есть мы, народ. Все дружно продолжали игнорировать законы, брать взятки и давать их, красть и ссать в лифтах. Мы все надеялись, что с избранием нового президента вони в лифтах станет меньше. Но с каждым годом и президентским сроком вонь становилась все нестерпимей, а затем и старенькие лифты начали ломаться, ведь их никто и не думал чинить. Наконец, пришел президент, который попытался что-то кардинально поменять, но не смог. Потому что мы не захотели. Не захотели меняться сами. Мы требовали немедленно отмыть все наши лифты, а сломавшиеся починить к завтрашнему дню. Но мы не хотели платить налоги на зарплаты лифтерам. Зачем, ведь государство их украдет! Поэтому лучше украсть их у государства и у лифтеров, как его олицетворения.

Окончательно разуверившись в шансах выбрать хорошего президента, украинцы решили сломать всю систему до основания, поменять правила игры, выбрав новых людей – шоу-мэнов, блогеров, свадебных фотографов, коучей по НЛП-практикам… Мы вновь решили не меняться, делегировав право и обязанность улучшить нашу жизнь доброму царю и боярам. У нас очень короткая память, а новому поколению просто нечего вспомнить – миллениалы не читают книг, особенно по истории. Зато они наизусть знают историю гоблинов и хоббитов. Но в ней ничего нет про эксперимент с до основания разрушенным миром, который был проведен 102 года назад в соседней империи. Сейчас там, ничему не научившись, тот же эксперимент повторяют – гены остались те же. И, кажется, мы решили в нем снова поучаствовать. Что ж, готовьтесь: черные воронки уже выехали за вами. Тех, кто готов к сотрудничеству с новой властью, должен огорчить: для всех коллаборационистов мест в оккупационных администрациях не хватит. Очень скоро центр управления вновь переместится в Москву – там будут принимать решения.

Увы, генетический код не меняется на протяжении жизни одного поколения. Моисей водил евреев по пустыне всего сорок лет, потому что у них было все нормально с генетикой. У нас крепостничество в крови, в генах и в ментальности. Изменения происходят очень медленно, на это нужны столетия. Мы обречены жить и умереть в вонючем совке, где вина за обоссанные лифты лежит на начальнике ЖЭКа.

Надежды на то, что у новых лиц во власти иная ментальность иллюзорны. Крепостной, получивший власть, «из грязи – в князи», будет наматывать парчовые портянки и красть все, до чего дотянется, подличать и хамить, ибо по разумению холопа, это его священное право, дарованное должностью.

Надежды, что все эти свадебные фотографы и «мамахохоталы» постараются или смогут сделать что-то полезное для избирателя смешны. Те, кого вы выбрали – никто. А за каждым из них стоят матерые-битые ворюги, нагулявшие капиталец, во времена, когда за обладание первым миллионом конкурентов следовало убивать. Думаете, они нажрались и сменили повадки? Вас разденут до нитки, лохи!