ВОВА, ТЫ ИДИОТ?

26 июля 2019 | 11:56 , Олег Ельцов. ТЕМА

Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите обратиться! Нет, я по-простому хочу спросить, как Президент-Президента: Вова, ты шо – идиот?!

Ну нахрена тебе этот российский танкер? Зачем дал команду Баканову задерживать? Лучше бы он компру в интернете собирал на секретаря Бориспольского горсовета.

Чего вы хотели добиться этим героическим шагом? Отомстить за наших моряков-заложников, которым светят длинные срока? Или собрался выменять их на танкер? Ты об этом с тезкой в Кремле предварительно договорился? Судя по реакции России, там о вашем коварном плане не знали. А поскольку за поребриком руководствуются методами террористов, то обещанные русскими ответные действия не заставят себя долго ждать.

Но я не об этом. На гибридной войне – как на войне. Я просто потерял логическую нить: ты с первого дня твердишь, что активно работаешь над возвращением моряков, обещаешь, что вот-вот нам вернут заложников и вдруг – бац: танкер наш!

Я понимаю, что от твоей крутизны весь лохтарат аж оцепенел. Но меня интересуют наши моряки: как теперь с перспективами обещанного тобою освобождения? Как их настроение сегодня – разведка не докладывала? А их матерям и женам ты уже лично сообщил, как вместе с Бакановым показали русским кузькину мать и отомстили за их плененных родственников? Ступай, вытри им слезы - ты же обещал... А как теперь настроение у экипажей украинских судов, отправляющихся в загранку – Баканов не выяснял?

Вы что творите, комедианты?!