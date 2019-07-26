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ВОВА, ТЫ ИДИОТ?
26 июля 2019 | 11:56 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите обратиться! Нет, я по-простому хочу спросить, как Президент-Президента: Вова, ты шо – идиот?!
Ну нахрена тебе этот российский танкер? Зачем дал команду Баканову задерживать? Лучше бы он компру в интернете собирал на секретаря Бориспольского горсовета.
Чего вы хотели добиться этим героическим шагом? Отомстить за наших моряков-заложников, которым светят длинные срока? Или собрался выменять их на танкер? Ты об этом с тезкой в Кремле предварительно договорился? Судя по реакции России, там о вашем коварном плане не знали. А поскольку за поребриком руководствуются методами террористов, то обещанные русскими ответные действия не заставят себя долго ждать.
Но я не об этом. На гибридной войне – как на войне. Я просто потерял логическую нить: ты с первого дня твердишь, что активно работаешь над возвращением моряков, обещаешь, что вот-вот нам вернут заложников и вдруг – бац: танкер наш!
Я понимаю, что от твоей крутизны весь лохтарат аж оцепенел. Но меня интересуют наши моряки: как теперь с перспективами обещанного тобою освобождения? Как их настроение сегодня – разведка не докладывала? А их матерям и женам ты уже лично сообщил, как вместе с Бакановым показали русским кузькину мать и отомстили за их плененных родственников? Ступай, вытри им слезы - ты же обещал... А как теперь настроение у экипажей украинских судов, отправляющихся в загранку – Баканов не выяснял?
Вы что творите, комедианты?!
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