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В Днепре застрелили подозреваемого, который находился под домашним арестом

01 августа 2019 | 10:46

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В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.


Преступление произошло вечером 30 июля.

Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелы в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.



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