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В NASA показали масштабы пожаров в России

01 августа 2019 | 10:54

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NASA сообщает, что с 15 по 22 июля на территории РФ обнаружили 178 484 очагов возгорания, площадь которых примерно соответствует штату Массачусетс. Об этом сообщает NASA.


В NASA показали масштабы пожаров в России

NASA сообщает, что с 15 по 22 июля на территории РФ обнаружили 178 484 очага возгорания, а их площадь - 2,7 млн гектаров, что примерно соответствует территории штата Массачусетс. Дым от пожаров должен достичь США и Канады 31 июля - 1 августа.

 


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