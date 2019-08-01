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В NASA показали масштабы пожаров в России
01 августа 2019 | 10:54
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NASA сообщает, что с 15 по 22 июля на территории РФ обнаружили 178 484 очагов возгорания, площадь которых примерно соответствует штату Массачусетс. Об этом сообщает NASA.
NASA сообщает, что с 15 по 22 июля на территории РФ обнаружили 178 484 очага возгорания, а их площадь - 2,7 млн гектаров, что примерно соответствует территории штата Массачусетс. Дым от пожаров должен достичь США и Канады 31 июля - 1 августа.
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