Что заставило Коyнора Бетса взять в руки оружие - пока неизвестно, фото: CBS NEWS

Полиция застрелила 24-летнего Коннора Беттса менее чем через тридцать секунд после того, как он открыл огонь, в тот момент, когда он пытался прорваться в переполненный бар.

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости. Он успел выпустить несколько десятков пуль.



Камера видеонаблюдения запечатлела момент начала стрельбы в Дейтоне. На записях с камер видеонаблюдения видно, как десятки человек разбегаются из ночного клуба Ned Peppers. Через несколько секунд после этого Беттс направляется в сторону заведения, но его останавливают выстрелы полицейских, когда он пытается войти внутрь.

"Если бы он успел войти в двери бара Ned Peppers с таким снаряжением, число раненых и убитых было бы катастрофическим", - сообщил глава полиции Дейтона Ричард Биль.

В ближайшую больницу были доставлены 27 человек, с тех пор 15 были отпущены.

Согласно данным организации "Архив вооруженного насилия" (Gun Violence Archive) это 251-я стрельба со множественными жертвами в США с начала года. В эту категорию попадают инциденты, в результате которых погибают или получают огнестрельные ранения более четырех человек.

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