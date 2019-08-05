ТЕМА

За полгода в Украине воссоздали почти 36 тыс. га леса

05 августа 2019 | 13:42

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За первое полугодие 2019 года лесохозяйственные предприятия воссоздали леса на площади 35 852 гектаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины в ответ на информационный запрос.


 

"За первое полугодие 2019 года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, воссоздали леса на площади 35 852 гектара", - говорится в ответе.

В агентстве уточнили, что данные приведены по лесам, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, общая площадь которых составляет 7,6 млн га, или 73% всего лесного фонда Украины.



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