"За первое полугодие 2019 года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, воссоздали леса на площади 35 852 гектара", - говорится в ответе.

В агентстве уточнили, что данные приведены по лесам, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, общая площадь которых составляет 7,6 млн га, или 73% всего лесного фонда Украины.