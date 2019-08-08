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Новое устройство может фиксировать внутренний диалог человека
08 августа 2019 | 08:29
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AlterEgo — новая разработка 24-летнего Арнава Капура из Массачусетского технологического института. Она может фиксировать внутренний диалог человека, даже если он ничего не произносит. Технология включает в себя систему датчиков, которые обнаруживают мизерные нейромышечные сигналы, посылаемые мозгом.
Сигналы считываются, когда пользователь говорит сам с собой или думает, не издавая звуков — ИИ преобразовывает их в слова. Пользователь слышит ответы ИИ через наушник, который вставлен в его ухо. Так любой человек сможет молча подавать сигналы умным устройствам, считать большие суммы за несколько секунд или отдавать другие команды.
«Многие люди с нарушениями речи лишены возможности общаться с другими людьми, — отмечает Капур, кандидат технических наук Массачусетского технологического института. — AlterEgo может восстановить способность говорить для тех, кто не может сделать это сам».
Сейчас Капур испытывает устройство на людях с ограниченными коммуникационными возможностями в больницах и реабилитационных центрах Бостона. Ограничения пациентов связаны с инсультом, церебральным параличом или боковым амиотрофическим склерозом. В этом случае заболевание поражает нервы головного и спинного мозга, постепенно лишая людей возможности использовать свои мышцы, в том числе и те, которые контролируют речь. Но их мозг все еще посылает речевые сигналы голосовым связкам. AlterEgo может фиксировать эти сигналы и преобразовывать их в речь. По данным исследования, точность системы составляет около 92%.
«Это устройство может дать человеку прекрасную память, возможность общаться с более умной и точной версией себя или упростить бытовые вопросы», — говорит Капур. Сейчас он работает над оптимизацией аппаратного обеспечения для обработки больших объемов данных с минимальными задержками.
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