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МАУ снова в центре скандала: семью с ребенком высадили во время посадки
08 августа 2019 | 11:27
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Семью из Киева просто оставили в пустом терминале без помощи и объяснений.
Авиакомпания МАУ снова оказалась в центре скандала. Семью Николая Скавронского просто выкинули из самолета прямо во время посадки, а потом оставили на гейте без помощи. Об этом сообщил пострадавший пассажир на своей странице в Facebook.
Как рассказал Николай Скавронский, его вместе с женой и ребенком не пустили в самолет на рейс Мюнхен-Киев. При этом у всей семьи были билеты.
"Да, меня, мою жену и ребенка тупо не пустили в самолет 19-го июля на рейс МАУ Мюнхен-Киев и единственным объяснением этому была фраза сотрудницы на гейте: "Прилетел самолет меньшего размера, чем планировалось, поэтому вам не хватило места. Fly UIA, как такое вообще возможно? Это у вас клиентоориентированное ведение бизнеса? Мы приобрели билеты Киев-Мюнхен-Киев задолго до полета, полет в Мюнхен прошел без эксцессов. На обратный рейс Мюнхен-Киев была сделана онлайн регистрация (чекин) за 48 часов до рейса, как только открылась такая возможность и из всех регистраций на этот рейс – мы были 5,6 и 7 регистрацией, то есть, мы, фактически, были одними из первых!" – написал возмущенный пассажир.
К гейту семья Скавронских прибыла вовремя и в очереди на посадку они были в самом начале. Однако сотрудница, которая осуществляла бординг, просто отвела их в сторону и попросила подождать распечатку других посадочных билетов в связи со сменой мест. В течении некоторого времени они наблюдали, как в самолет пропускают других пассажиров, в том числе и тех, кому меняли места. На все вопросы сотрудники компании отвечали, что беспокоиться не о чем.
Однако даже после того, как в самолет пропустили опоздавших пассажиров, семья Скавронских не смогла подняться на борт и им просто сказали, что не хватило мест.
"Почему после прохода в самолет опоздавших пассажиров, нас, фактически, "послали в никуда", сказав: "Вам не хватило места" и не предложили ничего взамен? Вообще ничего! Никакой помощи. Нас с ребенком оставили в полном недоумении стоять у пустого гейта, в практически пустом блоке гейтов "В", Терминала-1, который де-юре находится уже даже не в Германии. Мы потратили два часа только на то, чтобы выйти обратно "в Германию" и найти офис МАУ. Никто в аэропорту Мюнхена не мог нам подсказать его расположение, и никто не мог поверить в нашу историю", - написал Николай Скавронский.
Благодаря поддержке и информировании знакомых, пострадавшая семья выяснила, что им нужно обратиться к сотрудникам Easyjet и потребовать посадочные талоны на другой рейс. Им их выдали, но на другой рейс, через 7 часов, причем без посадочного места и гарантии улететь. Также им полностью пришлось снова проходить регистрацию. Сотрудница Люфтганзы, которой Скавронский рассказал свою невероятную историю, пожалела их и выделила им конкретные места до начала бординга.
В свою очередь украинская авиакомпания сослалась на технический сбой в программе и пообещала уладить конфликт с пассажиром.
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