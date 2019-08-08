Громкое задержание в деле "Роттердам+"

08 августа 2019 | 14:21

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Также источник отметил, что подозрения подготовлены 6 людям - Евдокимову, бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК.

Как сообщалось, НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".

Как сообщает пресс-служба САП, в четверг, 8 август, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

"В рамках расследования (...), установлено, что бывшие Председатель и член Национальной комиссии, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с другими должностными лицами Комиссии и при пособничестве должностных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды генерирующая компания тепловых электростанций (далее - ГК ТЭС), разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков. Так, в марте 2016 служащие приняли постановление № 289 НКРЕКП "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", в которой нормативно закрепили заранее необоснованную Методику по определению стоимости энергетического угля, используемого указанными субъектами тепловой генерации при производстве электрической энергии - так называемая "формула Роттердам +", создав условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электрической энергии", - говорится в сообщении.

Бывший нардеп Сергей Лещенко уточнил, что подозрения выдвинуты, в частности, двум топ-менеджерам компании Рината Ахметова и экс-главе регулятора, который раньше работал в Roshen, Дмитрию Вовку.



«Последние годы мы написали десятки обращений с требованием расследовать самую громкую коррупционную схему времен Порошенко — “Роттердам плюс”. Дела блокировались на самом высоком уровне, но после поражения Порошенко были сняты политические ограничения», — пишет экс-нардеп в Telegram.



По его словам, продвинутся в деле «Роттердама+» позволила экспертиза, проведенная после ухода Порошенко.



«Экс-глава регулятора, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк, приставленный туда Порошенко сопровождать схему, уже больше года, как выехал из Украины. Раньше он находился в США, а в последнее время — во Франции. Двое менеджеров Ахметова, которым тоже выдвинуты подозрения, якобы находятся не в Украине», — отметил Лещенко.



Он добавил, что вышеуказанные лица являются исполнителями договоренностей, которые были в свое время достигнуты Порошенко и Ахметовым.



Ранее сообщалось, что по делу «Роттердам +» НАБУ провело обыски в инвестгруппе ICU, в которой работали Валерия Гонтарева и Дмитрий Вовк.