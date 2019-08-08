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Громкое задержание в деле "Роттердам+"
08 августа 2019 | 14:21
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
Также источник отметил, что подозрения подготовлены 6 людям - Евдокимову, бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК.
Как сообщалось, НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".
Как сообщает пресс-служба САП, в четверг, 8 август, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.
"В рамках расследования (...), установлено, что бывшие Председатель и член Национальной комиссии, действуя по предварительному сговору группой лиц вместе с другими должностными лицами Комиссии и при пособничестве должностных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и с целью получения неправомерной выгоды генерирующая компания тепловых электростанций (далее - ГК ТЭС), разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков. Так, в марте 2016 служащие приняли постановление № 289 НКРЕКП "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", в которой нормативно закрепили заранее необоснованную Методику по определению стоимости энергетического угля, используемого указанными субъектами тепловой генерации при производстве электрической энергии - так называемая "формула Роттердам +", создав условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электрической энергии", - говорится в сообщении.
Бывший нардеп Сергей Лещенко уточнил, что подозрения выдвинуты, в частности, двум топ-менеджерам компании Рината Ахметова и экс-главе регулятора, который раньше работал в Roshen, Дмитрию Вовку.
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