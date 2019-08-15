Шведская социалистическая утопия

Истории о Швеции стали либеральной панацеей от всех проблем социалистической политики и широкого правительственного вмешательства. Если вы укажите на провал социалистической политики в Венесуэле, Греции или где угодно, где она была опробована, неизбежным ответом будет то, что мы не имеем ввиду "плохой" социализм как в Венесуэле, мы говорим о "хорошем" социализме как в Швеции. Если вы спросите о практичности или экономическом эффекте всеобщего медицинского страхования, "бесплатного" образования, высоких налогов, широкого государства всеобщего благосостояния, государственного регулирования или оплачиваемого годичного отпуска по семейным обстоятельствам, вы услышите, что в Швеции это работает, почему не здесь? Даже наша последняя статья против минимальной заработной платы в 15 долларов вызвала постоянные повторы комментаторов в Facebook, что в Швеции минимальная заработная плата даже выше и это не вызвало там никаких последствий, описанных в статье. Учитывая то, что в Швеции вообще нет минимальной заработной платы (что конечно же значительно меньше, чем 15 долларов в час), мы вынуждены заключить, что эти бесчисленные комментаторы использовали Швецию, чтобы подтвердить свою точку зрения - потому что Швеция стала ответом на все вызовы широкого правительственного вмешательства.

Тем не менее, когда Берни Сандерс говорит, что мы должны посмотреть на Швецию, чтобы увидеть результат политики "демократического социализма", ему не понравится то, что он обнаружит - либеральная сказочная версия Швеции далека от реальности той страны, которую обогатил свободный рынок. поставил в тупик "социализм" и снова возродили рыночные реформы. Политика Сандерса была опробована в Швеции - и она провалилась. Эра шведского "социализма" была отмечена экономической стагнацией, нулевым ростом рабочих мест, падением зарплат, ростом долга и в конечном счете экономической депрессией. В конце концов тем, чего можно было ожидать. И лишь после радикального сокращения государственных расходов, рыночных реформ и приватизации Швеция снова вернулась к экономическому росту. И снова, как этого можно было ожидать.

Швеция это не чудесная история о том, как одна страна заставила "социализм" работать. Это еще один пример провала социалистической политики и силы экономической свободы.

Как свобода и свободный рынок сделали Швецию богатой

В середине 1800-х годов Швеция была одной из самых бедных стран Европы. В то время как многие европейские соседи пожинали экономические выгоды индустриальной революции, шведская экономика была подавлена коррумпированным аристократическим правительством, высокими налогами, ограничивающей системой гильдий, профессиональными лицензиями, а также жесткими торговыми ограничениями. Состояние шведской экономики было настолько плохим, что более 1,3 миллионов шведов из населения в 3,5 миллиона были вынуждены иммигрировать в США в середине 1800-х годов, в основном из-за обещанных низких цен на сельскохозяйственные угодья на Среднем Западе (вряд ли для богатой и праздной жизни).

Потом между 1840 и 1865 годами произошла либертарианская (тогда она называлась либеральной) революция : были снижены налоги, была отменена система гильдий, экономические регуляции были отменены, банки и процентные ставки были дерегулированы, была установлена свобода прессы и религии, торговые ограничения были сняты, импортные тарифы заметно снижены. Швеция превратилась в одну из самых свободных стран мира. И это сделало ее одной из самых процветающих.

Свободные рынки дали волю рабочей этике и изобретательности шведов. С 1890-го по 1950-й шведский экономический рост был самым быстрым в мире. Именитые шведские компании, такие как Ericsson, Volvo, IKEA, SCF, Tetra Pak, H&M и Electrolux были созданы шведскими инвесторами и предпринимателями. Между 1850-м и 1950-м годами доход на душу населения в Швеции увеличился в восемь раз, даже население удвоилось. Детская смертность снизилась с 15% до 2% и продолжительность жизни увеличилась на 28 лет. К 1950-му году Швеция превратилась из одной из самых бедных стран в страну на 7-ом месте по богатству. И к 1960-му году продолжительность жизни в Швеции была 73,1 год , на 2,2 года дольше чем в США.

Период интенсивного роста был также периодом ограниченного правительства. На пике своего роста, около 1900-го года правительственные траты составили всего 6% ВВП. И, как это показано на графике ниже, государственные траты оставались ниже, чем в большинстве развитых стран, включая Соединенные Штаты, пока не начали рости в конце 1950-х - 1960-х годов.