Шведская социалистическая утопия

Как свобода и свободный рынок сделали Швецию богатой
Провал шведского социалистического эксперимента
Начиная с 1950-х политика шведского правительства начала сдвигаться влево, в конечном счете резко сдвинулась влево в конце 1960-х и начале 1970-х. Как видим на графике ниже, налоговая нагрузка в Швеции, которая была все еще ниже 30% ВВП в 1960-е годы, выросла выше 50% ВВП с середины 1970-х на начало 1990-х годов.
В тоже время, всего за 20 лет между 1960-м и 1980-м государственные расходы почти удвоились с 31% до 60% ВВП, перейдя отметку в 65% в начале 1990-х. Социальные пособия были расширены, рынки труда были жестко регламентированы, а в некоторых случаях предельные ставки налогов превышали 100%.
Результат был ожидаемым. Государственные расходы и обременительные налоги зажали частную промышленность и душили инновации. Наиболее богатые и успешные шведские корпорации - включая учредителей IKEA, Tetra Pak и H&M - переехали из страны. Формирование бизнеса фактически застопорилось. К 2004 году лишь две из 100 крупнейших компаний были созданы после 1970-го года. Швеция скатилась с 4-го места по богатству среди всех стран в 1975 году на 14-е в 1993 году. И, как это показано на графике ниже, Швеция прошла путь от страны, которая богаче на 20% чем в среднем по ОЭСР к стране, которая на 10% беднее.
Отсутствие новых предприятий также означает меньше рабочих мест. В то время как население Швеции выросло на около 2 млн человек между 1950-м и 1990-м, было потеряно около 500 тысяч рабочих мест в частном секторе.
И реальная заработная плата стагнировала на протяжении всей "социалистической эры".
Не удивительно, что до рыночных реформ в начале 1990-х, низкооплачиваемые работники пострадали больше всего.
Даже по основным медико-санитарным показателям Швеция была позади. Преимущество в 2,2 года перед США в 1960 году сократилось до всего 1,6 года в 2005 году. Это точно не "социализм" или всеобщее здравоохранение сделало шведов здоровыми - если что-то он и сделал, то сделал шведов менее здоровыми по отношению к остальному миру.
К началу 1990-х два десятилетия "социализма" превратили Швецию из страны с одной из самых сильных экономик в мире в страну в упадке и впадающую в депрессию. В то время как рыночные реформы вернули Швецию к жизни (т.е. шведы поняли, что "социализм" провалился и реформировались до того, как дела стали настолько плохи как в Венесуеле и Греции), шведский эксперимент с "социализмом" будет иметь долгосрочные последствия. Если бы Швеция, экономический рост которой опережал все другие нации ОЭСР на протяжении 100 лет до 1970-х годов, выросла бы в период с 1970-х по 2002-ой всего лишь как в среднем по ОЭСР, экономика была бы настолько больше по сравнению с нынешней, что это было бы эквивалентно 32 400 долларов в год на домохозяйство. Шведы до сих пор богатая нация - но они были бы богаче без своего забега в "социализм".
Шведские рыночные реформы
Экономическая депрессия в начале 1990-х привела к волне рыночных реформ. Налоги и правительственные траты были значительно сокращены. Программы социального обеспечения были снижены. Пенсионная система была частично приватизирована и изменена с распределительной пенсионной программы (как у нас в США) на накопительную пенсионную программу. Была внедрена система универсальных школьных ваучеров, дав возможность ученикам и их родителям тратить их деньги в любой государственной или частной школе по их выбору. Бизнес был приватизирован. Обременительные регуляции были отменены. И налог на финансовые операции - тот налог, который Берни хочет наложить на Уолл-Стрит - был отменен, после чего объемы торгов выросли настолько, что даже сниженные налоги на прирост капитала компенсировали доходы от налога на финансовые операции.
Опят же результаты были поразительны, но не удивительны. Как показано на графиках ниже, как упали правительственные траты, так и возобновился рост экономики.
Проблемы остаются из-за больших налогов и правительственных трат
Высокие налоги также усложняют накопление личного богатства. В то время как Берни и его сторонники утверждают, что они будут платить за свои социальные программы облагая налогами "богатых" - цифры не складываются. В таких странах как Швеция, которые предоставляют широкие правительственные пособия, за эти пособия платит из своих налогов средний класс (т.е. не существует "бесплатного" образования или "бесплатной" медицины, эти услуги оплачиваются опосредствовано через налоги вместо оплаты на прямую потребителем). Учитывая 25% налога на добавленную стоимость, среднестатистический шведский работник, зарабатывающий около 45 000 долларов в год будет платить около 70% своих доходов в виде налогов. При средней стоимости жилья в диапазоне между 20-30% от дохода и в целом высокой стоимости жизни в Швеции, для среднестатистического работника остается довольно мало для дискреционных трат или для накопления.
В результате в то время как Швеция имеет большее равенство доходов, чем в США, имущественное неравенство в Швеции является одним из самых высоких в мире. Самый богатый 1% населения владеет до 40% богатств Швеции, по сравнению с около 35% в США. 10% самого богатого населения Швеции владеет 69% всех богатств страны. Из-за трудностей в накоплении капитала, 2/3 богатств в Швеции наследуются, по сравнению с 1/3 в США. Такая низкая мобильность между поколениями означает, что большая часть шведского богатства контролируется несколькими поколениями шведских аристократических семей и бывших дворян Швеции. Было подсчитано, что лишь одна семья - семья Валленберг - может владеть до 40% шведского фондового рынка. Швецию трудно назвать образцом равенства - высокие конфискационные налоги означают, что право рождения значит больше чем заслуги, и очень сложно шведу со средним или даже высоким доходом накопить богатство и выйти из под государственной опеки. Высокие налоги и расширенное государство всеобщего благосостояния не сделали шведов более равными, они просто сделали большинство людей зависимыми от правительства.
Шведские широкие регуляции рабочего рынка (призванные "защитить" рабочих) также создают трудности для молодых и низкоквалифицированных работников найти работу, необходимую для развития навыков и получения опыта. К примеру, безработица среди молодого населения в Швеции составляет 19,3% (по сравнению с 10,8% в США). Кроме того, эта проблема наиболее очевидна среди иммигрантов в Швеции. Почти 22% рожденных вне Швеции граждан безработны (в сравнении с 4,9% в США), и в Швеции один из самых больших разрывов в мире между безработными мигрантами и коренным населением. Ситуация еще хуже для беженцев. которые, как правило, менее квалифицированы чем остальные иммигранты: после 15 лет в стране, лишь 34% беженцев имеют полную занятость. В результате большие и бедные иммигрантские общины зависят от правительственных социальных программ. Кроме того, огромные трудности, которые испытывает Швеция с их ассимиляцией, является аргументом в пользу того, что государство всеобщего благосостояния лучше работает в маленьких этнически однородных странах, но приводит к проблемам в таких странах как США, с большим этническим разнообразием.
Хваленные шведские социальные пособия тоже оставляют желать лучшего. В то время как Берни Сандерс превозносит шведское "бесплатное" образование, среднестатистический шведский студент покидает колледж с 19 000 долларов студенческой задолженности по сравнению с немногим выше в США в размере 24 000 долларов. Тем не менее, поскольку шведские налоги выше, шведский выпускник имеет соотношение долга к доходам в размере 80% - самое высокое в мире - по сравнению с 60% в США. Вероятной причиной является то, что шведские студенты используют государственный кредит для оплаты своих расходов, в то время как американские студенты предпочитают оплачивать свое обучение работая. В результате в Швеции студенты заканчивают свое "бесплатное" образование с еще большим долгом, чем их коллеги в США, а потом еще всю жизнь платят высокие налоги, чтобы предоставить другим шведам такое же "бесплатное" образование.
Проблемы более очевидны в государственной (более правильно сказать "частично государственной") медицинской системе. Как и следует ожидать от системы, которая обеспечивает практически "бесплатное" здравоохранение, при этом пытаясь сдержать расходы, предложение не покрывает спрос, в результате чего Швеция обладает одним из худших временем ожидания в Европе. Пациенты часто месяцами ждут специалиста или операцию. К примеру среднее время ожидания операции на коронарной артерии в Швеции 55 дней, в то время как в США такие операции проводятся немедленно. А время ожидания детского психиатра составляет 18 месяцев. Большинство американцев не примут такое нормирование в случаях вопросов сохранения жизни как операция на сердце, либо же в случае необходимости психиатрической помощи их ребенку. Так же как и шведы, которые могут позволить себе лучший вариант - более 10% шведов на сегодня купили себе частную медицинскую страховку, чтобы избежать правительственной "заботы".
Швеция богатая нация с высокими стандартами жизни - но факты говорят, что это вопреки правительству, а не благодаря ему. И в той мере, в которой мы должны смотреть на Швецию, это увидеть преимущества, которых они достигли благодаря рыночным реформам - включая пенсионную/социальную реформу, школьные ваучеры, свободную торговлю и дерегуляцию - то, что либералы сегодня отвергают. Швеция не "социалистическая" страна, которая бросает вызов экономике - это страна, которая отбросила многие аспекты провалившейся социалистической политики, которые Берни и его сторонники предлагают внедрить в США, которая внедрила экономическую свободу в большинство не-фискальных сфер и тем не менее страна, которая до сих пор обременена высокими налогами и высокими правительственными расходами. Давайте не будем повторять ошибки шведов. Давайте примем экономическую свободу, которая сделала Швецию богатой и откажемся от социализма, который сделал ее беднее.