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Кража из офиса депутата закончилась стрельбой
09 августа 2019 | 13:39
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В Дарницком районе Киева сегодня около 02:15 охрана среагировала на проникновение в офис одного из депутатов.
Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу, встретившись лицом к лицу с прибывшей охраной. В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.
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[08.08.2019]
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