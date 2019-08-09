ТЕМА

Кража из офиса депутата закончилась стрельбой

09 августа 2019 | 13:39

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В Дарницком районе Киева сегодня около 02:15 охрана среагировала на проникновение в офис одного из депутатов.


Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу, встретившись лицом к лицу с прибывшей охраной. В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику. 

 
Вскоре на место подоспели первые патрули полиции и задержали вооруженного мужчину. У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Задержанному оказали помощь врачи и забрали в больницу под конвоем. Известно, что он несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы.



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