Кража из офиса депутата закончилась стрельбой

09 августа 2019 | 13:39

В Дарницком районе Киева сегодня около 02:15 охрана среагировала на проникновение в офис одного из депутатов.

Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу, встретившись лицом к лицу с прибывшей охраной. В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.



Вскоре на место подоспели первые патрули полиции и задержали вооруженного мужчину. У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Задержанному оказали помощь врачи и забрали в больницу под конвоем. Известно, что он несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы.