В партии Смешко зачистки. Из-за рейдерства и денег

09 августа 2019 | 13:41

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Из партии Игоря Смешко ”Сила и честь” исключили восьмерых членов партактива, среди них - первый заместитель председателя партии Александр Кихтенко и четыре руководителя областных организаций партии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте.

В заявлении сказано, что политсовет партии принял решение приостановить членство первого заместителя председателя Александра Кихтенко, члена политсовета Михаила Нечипорука, члена политсовета Юрия Черкасова, члена контрольно-ревизионной комиссии Юрия Ляховского. А также руководителей областных организаций: днепропетровской - Владимира Фастова, херсонской - Александра Витковского, черниговской - Валерия Безкровного, харьковской - Геннадия Крутова.



Причиной исключения этих лиц из партии указывается ”политическое рейдерство”.



В заявлении сказано, что они совершали попытки психологического давления на нынешнее руководство партии и предпринимали попытки рейдерского захвата контроля над ней, ”в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года”. Досье



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