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В партии Смешко зачистки. Из-за рейдерства и денег
09 августа 2019 | 13:41
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Из партии Игоря Смешко ”Сила и честь” исключили восьмерых членов партактива, среди них - первый заместитель председателя партии Александр Кихтенко и четыре руководителя областных организаций партии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте.
В заявлении сказано, что политсовет партии принял решение приостановить членство первого заместителя председателя Александра Кихтенко, члена политсовета Михаила Нечипорука, члена политсовета Юрия Черкасова, члена контрольно-ревизионной комиссии Юрия Ляховского. А также руководителей областных организаций: днепропетровской - Владимира Фастова, херсонской - Александра Витковского, черниговской - Валерия Безкровного, харьковской - Геннадия Крутова.
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[08.08.2019]
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