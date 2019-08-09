Об этом сообщает Информатор со ссылкой на главу Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

Отмечается, что полиция оперативно задержала нападавших. Около 20:00 похожий по приметам автомобиль обнаружили в Обуховском районе. Mitsubishi остановили, а подозреваемых заковали в наручники. Ими оказались жители Харьковской области, а один из стрелков, предварительно, ранее имел отношение к полиции. При себе у него нашли удостоверение сотрудника МВД. Эта информация уточняется. Задержанных поместили в следственный изолятор.

Сообщается, что раненый мужчина находится в тяжелом состоянии. У мужчины насчитали семь пулевых ранений. За его жизнь борются медики.

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