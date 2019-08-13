Зеленський і бурштин 13 августа 2019 | 08:30 , Олег Ельцов,. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Нелегальний ринок має бути контрольований. Й ми знаємо ким.

За даними Гаранта, нелегальний ринок бурштину в Україні сягає 500 млн.доларів. А щоб перемогти це ганебне явище слід звільнити поганих ментів й сбушників й поставити хороших, на чолі з губернатором-СБУшником з обойми Коломойського.



Як відомо, Зеленський призначив новим губернатором Житомирщини, на частині якої активно й нелегально видобувають бурштин, сбушного полковника Бунечка. Того, що Віталій. Бо є ще його брат В'ячеслав з юрвідділу "Укрнафти", контрольованої Коломойським. Обидвоє для хазяїна – свої в дошку хлопці. А звідки ще може з'явитися в декларації скромного полковника СБУ годиники Frank Muller та Zenit, 39000 доларів й 32000 євро? Ясна річ, заощаджує на всьому, адже зарплата скромна – близько 30000 гривень...



Приводом для зміни кришувальників бурштинової мафії став політ Зе над Житомирщиною.



Його телеграм канал цитує вождя нації: "Ми з гвинтокрила побачили, що у Житомирській області відбувається з вирубкою лісу і з бурштином. Знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр. Ми обов'язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з нашої країни".



Ще він підкреслив, що проблема незаконного видобутку бурштину набула масштабу екологічного лиха, тисячі гектарів земель перетворено на пустелю. Згідно з його інформацією, обсяг чорного ринку бурштину оцінюється у 500 млн доларів на рік. Уже відомі прізвища кримінальних авторитетів, які займаються цим "бізнесом".



Володимир Зеленський звернувся до голови Національної поліції Сергія Князєва з вимогою звільнити з посад керівників поліції у Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському і Сарненському районах Рівненської області, Олевському та Овруцькому районах Житомирської області і Ратнівському та Любешівському районах Волинської області. А начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського та керівника головного управління Національної поліції Житомирщини піти у відставку.



"Варварськими методами, помпами виймають із землі 20% каміння, 80% залишається. Після цього женуть до Польщі на біржу, де осідає 70% прибутку. У підсумку маємо менше 30% прибутку з 20% каміння. У Держлісагентстві є лише виконувач обов'язків керівника. А чому уряд не призначає керівника? Тому що сфери впливу поділити не можуть. Є одне угруповання й інше угруповання. І вони між собою "тягають" агентство. І ніхто не може нормально працювати. Та ж сама історія у Держгеонадрах – там ще більше груп впливу. Я гадаю, що діяльність усіх цих людей має бути предметом дуже уважного вивчення прокуратури та Служби безпеки", – наголосив Олексій Гончарук.



Ага, починаються старі пісні: треба знов поміняти поганих чиновників, аби нові й кращі навели лад. Свого часу там само казав міністр Аваков після серії репортажів про бурштинокопачів, інспірованих зацікавленими особами. Аваков благав: "Дайте дозвіл, ми заведемо 2000 нацгвардійців й наведемо лад!" Дозвіл дали, нацгвардійці зайшли, встановили полкові намети. Завезли в них помпи й почали мити бурштин разом з місцевими. Невдовзі до того доохоронялися, що нелегальні видобувачі розмили залізничний насип. Напевно в цей час нацгвардійська варта поснула від втоми.



Відтепер все зміниться кардинально! Якщо Зе зі своїм губернатором поміняє всю силову верхівку в регіоні, тоді бурштиновий бізнес знов стане монопольною справою влади, як в давні добрі часи Віктора Федоровича й сина його Сашка-Стоматолога. Саме Стоматолог тоді узурпував право на видобуток бурштину. Не даремно одразу після втечі проффесора з почетом на бурштинові землі прибув бойовий десант з напівбандитом-напівполітиком Продивусом. Сталася стрелянина з автоматичної зброї, київським гастролерам спалили джипи. Після того бурштин залишився демонополізованим. Трохи поспіль Аваков влучно засунув туди клюва. Але ж він не вічний. Кажуть, незабаром знімуть міністра. А бурштин залишиться...



Дуже правильно вчинив президент, по-господарськи: не залишати ж бурштиновий кландайк без нагляду! Звісно, можна було суто для пристойності сказати пару фраз про законодавче вирішення бурштинової проблеми – законопроекти давно вже лежать в парламенті. Але тоді електорат може запитати: "То чого ти патякаєш: бери й ухвалюй будь який закон – в тебе ж парламентська більшість!"



Нєєєє, тоді дикому бурштиновому ринку буде гаплик! А де ж тоді доляха Зе й Ко в цьому чудовому бізнесі? А на що тоді жити всіляким бунечкам? На 30 тисяч гривень?! Нє, хлопці, так не буде. Будемо літати на гвинтокрилах, дивитися з неба на розорені ліси, будемо знімати стару злодійську владу й ставити свою – таку саму, але свою.



Тому маю нахабство стверджувати: нелегальному бурштиновому бізнесу – бути!



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