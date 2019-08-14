ТЕМА

В Умани расстреляли автомобиль преподавателей

14 августа 2019 | 20:53

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14 августа, около половины четвертого ночи, в Умани Черкасской области произошла стрельба. Об этом «Криминальной Украине» сообщили собственные источники.


Группа неизвестных обстреляла из автоматического оружия автомобиль «Пежо» семейной пары из Умани, припаркованный во дворе их частного дома. Владельцы иномарки — преподаватели Уманьского национального университета садоводства. Люди не пострадали. С места преступления изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм.

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