В Умани расстреляли автомобиль преподавателей

Группа неизвестных обстреляла из автоматического оружия автомобиль «Пежо» семейной пары из Умани, припаркованный во дворе их частного дома. Владельцы иномарки — преподаватели Уманьского национального университета садоводства. Люди не пострадали. С места преступления изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм.

14 августа, около половины четвертого ночи, в Умани Черкасской области произошла стрельба. Об этом «Криминальной Украине» сообщили собственные источники.