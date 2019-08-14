Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%

14 августа 2019 | 17:11

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в II квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,6%, по отношению к I кварталу 2019 года - на 1,6%.

Ранее Госстат оценивал рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,2%.

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.