ТЕМА

В Чернигове возле пешеходного моста расстреляли двух человек

19 августа 2019 | 09:11

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Подозреваемых в двойном убийстве задержали в ходе спецоперации.


В Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли оружие. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыты уголовные производства по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством, а также по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.



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