Из аэропорта Киева можно бесплатно отправить открытку

19 августа 2019 | 10:14

Киевский аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны) проводит акцию: с 6 по 30 августа отсюда можно отправить бесплатную открытку.

Проект «Отправь открытку» направлен на популяризацию Украины в мире и продвижение бренда Ukraine NOW. Симпатичные фотографии для открыток, а также проморолики, которые будут транслироваться на экранах аэропорта, предоставил проект о путешествиях Ukrainer. «Видео и фото – результаты нашей трехлетней экспедиции по всей Украине, к которой присоединилось более 300 волонтеров», – рассказал автор проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

20 видов открыток на английском языке можно найти на 10 информационных стендах воздушной гавани. Почтовый ящик находится поблизости.