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Из аэропорта Киева можно бесплатно отправить открытку
19 августа 2019 | 10:14
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Киевский аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны) проводит акцию: с 6 по 30 августа отсюда можно отправить бесплатную открытку.
Проект «Отправь открытку» направлен на популяризацию Украины в мире и продвижение бренда Ukraine NOW. Симпатичные фотографии для открыток, а также проморолики, которые будут транслироваться на экранах аэропорта, предоставил проект о путешествиях Ukrainer. «Видео и фото – результаты нашей трехлетней экспедиции по всей Украине, к которой присоединилось более 300 волонтеров», – рассказал автор проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.
20 видов открыток на английском языке можно найти на 10 информационных стендах воздушной гавани. Почтовый ящик находится поблизости.
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