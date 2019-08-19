ТЕМА

Русские режут "Аирбас", севший в кукурузу

19 августа 2019 | 13:20

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Лайнер А-321 «Уральских авиалиний», который летчик Дамир Юсупов сумел посадить в кукурузное поле, будет в ближайшее время распилен. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.


Несмотря на то что корпус остался внешне невредим, самолет не пригоден для полетов. «В ближайшее время должны начаться работы по разбору лайнера. Предстоит снять двигатели, спилить крылья и отбуксировать его. Накануне салон самолета очистили от кресел. Длинна А-321 — 45 метров, а весит он 48 тонн», — сообщает канал.

Ранее коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов сообщил «URA.RU», что в Подмосковье едут представители завода-производителя. Они на месте оценят состояние самолета и решат, что с ним делать дальше.



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