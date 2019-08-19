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К нашему клоуну приехал израильский
19 августа 2019 | 16:09 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Пидстаркуватый израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в прошлом году стоял по левую руку от Путина на параде Победы в Москве заявился в Киев, чтобы ляпнуть несусветную чушь: при Зеленском Украина стала развиваться вдвое быстрее!
Цитата: «Я увидел, что со времени, когда вас выбрали, практически вдвое страна начала развиваться быстрее. Я не думаю, что это просто совпадение, я думаю, что это отражает то, каким образом были вдохновлены люди к этому визиту и, к вашему видению мирной и процветающей Украины...»
То есть, по версии Нетаньяху, сказочный скачок в развитии нашей страны за последние месяцы – очевидное свидетельство мудрого руководства Зе и… визита израильского премьера. Можно понять израильского гостя: 70 лет – не сахар, годы берут свое, язычок работает как часы, но головка уже подводит. Как могло резко подскочить развитие страны через три месяца после избрания нового президента: до начала работы нового парламента, до смены правительства, до того, как члены команды Зе вообще начали понимать где они находятся и что с этим делать?.. И почему молчит президентская команда, почему не делится с народом секретом своего успеха?
Возможно подобное заявление Нетаньяху вызвано волнением, связанным со скандальным поведением его супруги на борту лайнера по дороге в Киев и у трапа самолета в аэропорту «Борисполь», когда ей преподнесли хлеб-соль? Интересно, а в Москве при встрече с Путиным чета Нетаньяху вела себя так же по-клоунски? Или в Киеве они лишь подыгрывают стилю Зе?
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