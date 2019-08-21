В Киеве стреляли в бизнес-вумен

Сейчас следствием устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления, причастные лица. Открыто уголовное производство по квалификации покушение на убийство.

Происшествие случилось вечером 20 августа, когда женщина выходила на улицу из собственного дома. В результате выстрелов, произведенных неустановленным лицом, потерпевшая получила огнестрельное ранение брюшной полости и кости руки.

В Голосеевском районе столицы неизвестный подстрелил женщину-предпринимательницу. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.