В Польше ресторан разместил вакансию с условием "ноль украинцев"

22 августа 2019 | 07:18

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В Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру из-за объявления о поиске сотрудников, который разместил в интернете один из гдыньских ресторанов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио. В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины - "ноль украинцев или других подобных" (zero Ukraińców czy innych podobnych). В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а другие работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением. "Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - сказал адвокат владельцев ресторана. После того, как это объявление появилось в интернете, оно вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включая угрозы сжечь заведение". За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.



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