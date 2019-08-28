БОГАТЫРЕВУ, ЗАДЕРЖАЛИ В "ЖУЛЯНАХ"

Об этом BBC News Украина сообщил источник в Госпогранслужбе.

Задержание произошло в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), куда госпожа Богатырева прилетела из Минска.

Профиль Богатыревой в базе розыска МВД. Фото: МВД

Как отмечает источник, Раиса Богатырева является фигурантом уголовного дела. Из-за этого ее имя есть в списках пограничников на задержание. Пограничники уже передали Богатыреву полиции.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало впоследствии подтвердил BBC News Украина факт задержания.

В то же время, по какому именно делу это произошло, точной информации пока нет.

Ранее против Раисы Богатыревой было возбуждено дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Эта статья предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет.

К сентябрю 2016 Раиса Богатырева фигурировала в базах международного розыска, однако позже ее имя оттуда убрали.

"Еще в 2015 году в уголовном производстве с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой в компетентные органы иностранных государств направлены запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся на исполнении иностранных компетентных учреждений", - сообщали в Генпрокуратуре осенью 2016 года.

Богатырева была народным депутатом Украины от "Партии регионов, членом бюджетного комитета Верховной рады Украины, заместителем председателя фракции Партии регионов, членом политисполкома "Партии регионов", почетным президентом тендерной палаты Украины, секретарём совета национальной безопасности и обороны и вице-премьер-министром-министром. здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова.