|
Космос - поле военного противостояния в ближайшем будущем
30 августа 2019 | 08:59
распечатать комментарии [0] добавить в
Так считают американцы. Русские с ними согласны.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что милитаризация в космической сфере неизбежна.
"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что космос является сферой будущего противостояния.
Ранее Трамп на церемонии создания Командования космическими силами заявил, что "подразделение будет защищать американские интересы США в космосе - в сфере будущего противостояния".
также читайте
|
по теме
Под Днепром взорвали авто начальника райотдела полиции вместе с владельцем
30. 08. 2019 | 12:29
30 августа, в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП.
Україна купуватиме американскький газ
30. 08. 2019 | 10:15
Україна, Польща та США підпишуть у Варшаві угоду про безпеку поставок газу.
Трамп не полетит в Польшу из-за урагана
30. 08. 2019 | 08:57
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан" и отправит в Варшаву вместо себя вице-президента Майкла Пенса.
Чиновник Кабмина сбил пешехода на "зебре"
28. 08. 2019 | 14:12
За рулем автомобиля, который в Киевской области на "зебре" сбил пешехода, находился один из руководителей секретариата Кабинета министров Украины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»