ТЕМА

Космос - поле военного противостояния в ближайшем будущем

30 августа 2019 | 08:59

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Так считают американцы. Русские с ними согласны.


Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что милитаризация в космической сфере неизбежна.

"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что космос является сферой будущего противостояния.

Ранее Трамп на церемонии создания Командования космическими силами заявил, что "подразделение будет защищать американские интересы США в космосе - в сфере будущего противостояния".



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