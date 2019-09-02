СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС РАЗУМКОВА: ЛОМБАРДЫ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Председатель Верховной Рады Украины - это не просто спикер парламента. Как говорил в свое время председатель ВРУ Александр Ткаченко, он - «не первый, но и не второй» в парламентско-президентской Украине. Ведь в случае импичмента президента, или если по иной, предусмотренной Конституцией причины, он не сможет выполнять свои обязанности, их исполнение перейдет к председателю ВР. Так это было в 2014 году: когда Виктор Янукович в конвое российских спецслужбистов бежал из страны, исполняющим обязанности президента до выборов нового был председатель ВРУ Александр Турчинов.

При монобильшости в парламенте депутатов от партии «Слуга народа» угроза чрезмерной концентрации власти председателем Рады не меньшая, чем у президента. Поэтому все, что представляет общественный интерес, должно быть обществу о нем известно.

В эту парламентскую кампанию кандидата в народные депутаты не подавали декларации о доходах - закон к этому не обязывает. Вернее, статья 57 закона «О выборах народных депутатов Украины» как раз предусматривает подачу деклараций кандидатами в нардепы, но часть 11 ст.107 освобождает их от этой обязанности в случае, если это досрочные выборы. Поэтому ни в 2014-м, ни в этом году кандидаты свое состояние и источники доходов избирателям не светили. Кроме тех, кто и до того был субъектом декларирования. Остальные призывы движения ЧЕСТНО декларироваться добровольно, чтобы избиратель имел полную информацию о кандидатах, проигнорировали. И кандидат в председатели ВР от партии-победительницы Дмитрий Разумков - среди них.

В интервью изданию «Новое время» лидер партии «Слуга народа" и претендент от нее на должность председателя ВР Украины Дмитрий Разумков сообщил, что его устроит зарплата в 50 тыс. гривен, потому что он сформировал себе «материальную подушку благодаря бизнесу», который переписал на жену. «Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет», - сказал Разумков.

Итак, благодаря какому бизнесу лидер «Слуги народа» нажил себе «защитную подушку» от скромной зарплаты спикера, что за бизнес он передал жене и кто она?

Юлия Чайка - лицо совершенно непубличное. На ее странице в Facebook всего пара фотографий. Совместные фото Юлии Чайки и Дмитрия Разумкова удалось найти на николаевских сайтах. Новостью для них стало даже рождение первенца Юлии. И этому есть объяснение: Юлия является дочерью многолетнего мэра Николаева Владимира Чайки. Он четыре срока подряд избирался на эту должность, раз - от Партии регионов. Владимир Чайка внезапно умер в 2013 году, после просмотра футбольного матча.

Юлия Чайка. Фото: niklife.com.ua и Facebook Julia Chaika

Историй о «поющем мэре» Владимире Чайке и связанным с ним земельно-имущественных скандалов в СМИ и сети более чем достаточно, но мы на них не будем останавливаться. Однако как «приданое» стоит вспомнить оформленный в 2011 году в собственность Юлии Чайки дом площадью около 500 кв.м. в Николаеве, в элитном микрорайоне на берегу Южного Буга. Землю, которая отошла городу от воинской части, в 2008 году депутаты поделили между собой, родственниками и бизнес-партнерами. Детям городского головы - Владиславу и Юлии - достались участки по соседству, где впоследствии выросли два дома. «Строились, очевидно, по одному проекту - они отличаются только цветом крыши», - писал николаевский Центр журналистских расследований в материале “Земля для избранных”.

Дома Юлии и Владислава Чаек. Фото: nikcenter.org

Общеизвестно, что Дмитрий Разумков является политконсультантом и политтехнологом, что с 2006 по 2010 год был членом Партии регионов, а в 2010 году работал в штабе кандидата в президенты Сергея Тигипко. Известно также, что Дмитрий Разумков является соучредителем компании “Украинская политконсалтинговая группа”. На ее сайте отсчет реализованных проектов начинается с 2004 года - это было «аналитическое сопровождение центрального избирательного штаба» неназванного кандидата в президенты Украины. Однако, согласно данным Единого государственного реестра, ООО «Украинская политконсалтингова группа» было зарегистрировано гораздо позже - 31 июля 2015 года.

Поэтому когда Дмитрий Разумков в 2015 году начал регулярно появляться на медиа-мероприятиях и сайте российского «РИА Новости в Украине» (того самого, которым руководил обвиняемый в государственной измене Кирилл Вышинский, он уже назывался руководителем «Украинской политконсалтинговой группы». Кроме него управляющими партнерами компании были Нелли Яковлева и Василий Мокан (был также помощником на постоянной основе нардепа Артура Палатного, БПП). А вот жена Разумкова Юлия Чайка вошла в учредители ООО только в июне этого года - Дмитрий переписал на нее свою долю.

Дмитрий Разумков, Нелли Яковлева и Василий Мокан. Фото: upgroup.org.ua

В августе из основателей вышли и Мокан, и Яковлева, которые также стали народными депутатами по списку партии «Слуга народа». Их доли достались Дмитрию Тележинскому, который и возглавил компанию вместо Разумкова. Он теперь является партнером Юлии Чайки в еще одной компании - «Интеринвест XXI века», основным видом деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Ее Дмитрий Разумков приобрел в том же 2015 году. И тогда же Юлия Чайка стала владелицей фирмы «Бизнесинвестгруп» с такими же видами деятельности.

Синхронность приобретений не случайна, так как эти два юрлица являются учредителями третьего ООО с длинным названием «Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI века и компания». Коротко говоря, это сеть ломбардов Про100Кредит, состоящая, как сообщает сайт, из семиотделений: пять ломбардов в Киеве и два в Черкассах.

Финансовый отчет за 2018 год показывает, что зарегистрированными были четыре из них - все в Киеве. Из отчетов также следует, что нынешний руководитель и соучредитель «Украинской политконсалтинговои группы» был бухгалтером Ломбарда Про100Кредит. А поисковик находит, что такие же услуги он оказывал и «Ломбарду «Сундук», руководителем которого был несколько лет назад. Кроме компании «Украинская политконсалтинговая группа» Тележинский является руководителем еще двух ООО и двух кредитных союзов.

Дмитрий Тележинский. Фото: Facebook Д.Тележинского

Наши корреспонденты проехались по адресам киевских ломбардов, они находятся в спальных районах, и, согласитесь, имеют скромный вид, в одном из них работает ломбард с другим названием. Но факт есть факт: жена Разумкова, а до недавнего времени и он сам, через компании, принадлежащие им, являются владельцами сети ломбардов. Как сообщается на сайте компании, кредиты ломбардом предоставляются под залог ювелирных изделий и бытовой техники.

Ломбарды Про100Кредит в Киеве. Видео: Центр журналистских расследований

Бизнес-активность Разумкова до 2014 года отмечена в нескольких компаниях, где он в учредителях более двух лет не засиживался. Но партнеры почти не менялись - Иван Надеин, Владимир Земляков, Сергей Демьянов. Они были соучредителями ООО «Укрбиоэнерго» и «Зенако Экотех» (2010-2011), Проектно-строительной компании «Зенако» (2011-2013), также Дмитрий Разумков год был соучредителем ООО «Укртепло» Ивана Надеина (2014-2015). Поэтому на сегодняшний день другого действующего бизнеса, кроме трех компаний, которые занимаются коммерческим и политическим консультированием, и небольшой сети ломбардов (с довольно скромными финансовыми показателями, судя по отчетам) мы пока у Дмитрия Разумкова и его жены Юлии Чайки не нашли.

Между тем, на 2015-2016 годы приходится приобретение супругами нескольких объектов недвижимости в Киеве и области. В 2015 году Юлия Чайка покупает квартиру в Киеве, в апреле 2016 года Дмитрий Разумков покупает домовладение в Софиевской Борщаговке (492 кв.м.), через месяц покупает квартиру в с. Здоровка Васильковского района (120 кв.м., это уже вторая квартира в этом двухквартирном доме - первая была приобретена в 2009 г.), а в ноябре - оформляет в собственность офисное помещение на проспекте Науки, 60-А - по этому адресу и зарегистрирована «Украинская политконсалтинговая группа».

На сайте компании последний реализованный политтехнологами группы проект датирован 2017 годом. В президентскую кампанию Разумков уверял, что работает в штабе Зеленского как волонтер. И похоже на то, что он все-таки не нуждается в деньгах - потому что занимает достаточно крупные суммы другим. По данным Государственного реестра прав, в июне 2019 года Дмитрий Разумков занял Галушко Олегу Леонидовичу 26,7 млн гривен, по договору ипотеки его предметом является имущественный комплекс АЗС в Винницкой области. Но это уже другая история, хотя и очень поучительная - кому интересно, почитайте решение суда.

Центр журналистских расследований