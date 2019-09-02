ТЕМА

Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России

02 сентября 2019 | 12:32

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Американская разведка связывает взрыв на севере РФ с попытками достать со дна моря ядерную ракету с предыдущих испытаний.


Согласно документу, таинственный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

"Это не был запуск оружия, на самом деле это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - рассказывает источник, знакомый с отчетом.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты, и это повлекло реакцию в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - говорит другой источник.



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