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Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России
02 сентября 2019 | 12:32
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Американская разведка связывает взрыв на севере РФ с попытками достать со дна моря ядерную ракету с предыдущих испытаний.
Согласно документу, таинственный взрыв в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.
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