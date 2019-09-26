Чумные земли: Почему арабы так легко побеждали в VII веке 26 сентября 2019 | 17:41 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Почему арабам в VII веке так легко удалось завоевать почти все азиатские и африканские владения Византии, варварские королевства Европы, разбить персов? Dсе эти земли были опустошены чумой, пришедшей из Эфиопии. Блохи, переносчики чумы, особенно активно размножаются при 15-20 градусах, а потому жаркие пустыни Аравии были барьером для болезни. В конце VI века чума унесла на этих землях 30-40% населения, а в городах – 70-80%. Например, в Константинополе осталось только 50 тыс. жителей (после 300-400 тыс.). Арабы входили в опустошённые города небольшими отрядами – так, север Египта покорили всего 4 тыс. арабских воинов. Арабы, а вовсе не Византия, на длительное время продолжением Рима.





Первая эпидемия чумы в Римской империи – начало IV века



К примеру, по Моррису, причина упадка Римской империи вовсе не в набегах варваров, не в сепаратизме и плохом управлении солдатских императоров. Это всё было следствие, а не причина. Моррис же называет две главные причины. Первая – череда эпидемий, возникших после начала плотного торгового обмена Рима и Китая. Из Азии были завезены вирусы, к которым у европейцев не было иммунитета. Чтобы понять масштаб эпидемий: между 310 и 322 годами в РИ вымерло от 50 до 70% городов из-за кори, оспы и других болезней. РИ просто обезлюдела к середине IV века. Моррис приводит пример:



«В августе 378 года при Адрианополе около 15 тысяч римлян (многие из них были германцами-иммигрантами) сразились с готами, которых было 20 тысяч. Две трети римлян, включая Валента, погибли в результате последовавшего затем разгрома. Ранее, в дни Августа, потеря 10 тысяч воинов вряд ли бы даже упоминалась в официальных документах. Рим попросту набрал бы дополнительные легионы и устроил бы ужасную месть. Однако к 378 году положение дел в империи было настолько тяжелым, что этих людей некем было заменить».



Изменение климата в Римской империи и Византии



Вторая причина ослабления Римской империи: с 200 года до 500 года н.э. средняя температура в пределах РИ (возможно, вообще в Северном полушарии) упала на 2-2,5 градуса и одновременно на 30-40% упало число осадков (из-за уменьшения испарения). Это очень сильно ударило по сельскому хозяйству, особенно в Средиземноморье. В частности – в главной житнице Рима в это время – в Тунисе. Да-да, вовсе не в Египте, так как к III веку Египет переориентировал поставки пшеницы с Рима в Константинополь и вообще на Восток Средиземноморья. А Тунис в начале III века привозил только в Рим и другие города Италии до 500-600 тыс. тонн пшеницы в год. В начале IV века этот экспорт упал в три раза.







Второй климатический экстремум произошёл в V веке.

Арабский натиск на территории Рима что на западе, что на востоке был как следствием ослабления Византии из-за эпидемии чумы, так и из-за наступления тогда же, в середине VI века, малого ледникового периода. Начало ему положили сильные выбросы вулканов в Исландии.

Прокопий Кесарийский писал в 537 году:

«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана».

На три года небо заволокло пеклом.



В целом же этот «ледниковый период» продолжался с 536 по 660 годы нашей эры и совпал по времени с существенными изменениями в истории евразийских народов. Среднегодовые температуры во время этого периода были ниже, чем в течение Малого ледникового периода Средневековья.



Ледниковый период принёс регулярные дожди на Аравийский полуостров и снижение летней жары. Климат там стал похож примерно на современный южно-балканский (север Греции, Македония, Албания). Значительная часть аравийской пустыни покрылась травой. Такое изменение климата интенсифицировало животноводство на полуострове, благоприятные условия привели к взрывному росту рождаемости. Пророк Мухаммед жил как раз в это время (571-632 годы), и его место жительства было совсем не похоже климатически и биологически на современную Аравию.



Вторая эпидемия чумы – VI век



Мы хорошо знаем про эпидемию чумы в середине XIV века, но про ту, что была на восемь веков раньше – гораздо меньше. Но чума VI века унесла только на территориях бывшей Римской империи (Западной и Восточной) до 25 млн. человек, это до 40% численности населения.







Византия опустела. Во время пика болезни в Константинополе погибало по 5000 человек в сутки. А вот внутренние области Аравии практически не пострадали, население там продолжало расти, тем более что византийцы, стремясь воссоздать единый Рим, разгромили находившееся на территории современного Йемена государство, жители которого исповедали иудаизм, облегчив тем самым усилия арабов.



А как это отразилось на арабах? Иэн Моррис пишет:

«В 541 году появились известия о новой болезни в Египте. Людей лихорадило, и у них распухали пах и подмышки. В течение дня возникшие опухоли чернели, и больные впадали в кому и бредили. Через день-два большинство жертв умирало в мучениях. Это была бубонная чума. Годом позже эта болезнь достигла Константинополя.



Жители Константинополя говорили, что чума пришла из Эфиопии, и большинство историков с этим согласны. Её бациллы, вероятно, развивались задолго до 541 года в районе Великих Африканских озёр и стали эндемичными обитателями блох, живших на черных крысах в высокогорьях Эфиопии. За эти годы торговцы Красного моря, должно быть, перевезли множество эфиопских крыс в Египет. Однако поскольку блохи - носители чумы становятся по-настоящему активными только при температурах от 15 до 20 градусов, то жара в Египте создавала — по-видимому, вплоть до конца 530-х годов — эпидемиологический барьер.



То, что случилось затем, является предметом споров. Годичные кольца на деревьях указывают на несколько лет необычного холода, а византийские и англосаксонские наблюдатели небес зафиксировали огромную комету. Некоторые историки полагают, что ее хвост создал пылевую завесу, которая вызвала снижение температур, что позволило чуме выйти на простор. Другие же ученые по-прежнему считают, что пылевые завесы и вулканы не имеют никакого отношения к делу.



География была причиной тому, что героические, тщетно-великолепные попытки Юстиниана отвоевать потерянное были обречены ещё до их начала. Его войска превратили Италию в опустошённую землю, а снабжавшие их продовольствием торговцы разносили крыс, блох и смерть по Средиземноморью. После 546 года чума утихла, но её бациллы «укоренились», и вплоть до примерно 750 года не проходило года, чтобы болезнь не вспыхнула где-нибудь. Население сократилось на треть. Земли забрасывались, города съеживались в размерах, налоговые поступления сокращались, учреждения разваливались. Вскоре хуже стало каждому.



Арабское завоевание «Римского мира» в VII веке



Около 610 года у Мухаммеда было видение. Ему явился архангел Гавриил и повелел ему: «Читай!» Мухаммед был взволнован и настаивал, что он - не чтец, но Гавриил ещё дважды приказал ему это сделать. Ислам - покорность воле Бога - во многом был классической религией второй волны «Осевого времени». Его основатель происходил с периферии элиты (он был незначительной фигурой в одном из недавно разбогатевших торговых кланов) и с периферии империи. Он ничего не записывал (Коран — в переводе «чтение вслух», «назидание» - был составлен лишь после его смерти); он верил, что Бог непознаваем; и он основывался на более ранней мысли «Осевого времени». Мухаммед проповедовал справедливость, равенство перед Богом и сострадание к слабым. С другой стороны, он был совершенно новым созданием - воином «Осевого времени».







В отличие от буддизма, конфуцианства или христианства ислам возник на окраине переживавших коллапс империй и достигал зрелости в обстановке постоянных боевых действий. Ислам не был религией насилия (Коран куда менее кровав, нежели еврейская Библия), но мусульмане не могли остаться в стороне от военных действий.



Подобно многим другим периферийным народам, стремящимся найти себе место в центре, арабы утверждали, что они должны спасти этот мир. Ислам изначально был фактически подлинной религией Авраама, от которой отделился иудаизм. В Коране иудаизм рассматривается всего лишь как кузен ислама. Все пророки от Авраама до Исуса были истинными (хотя Исус в Коране не являлся Мессией), а Мухаммед был последним пророком, который поставил печать на послании Господа и выполнил обетования иудаизма и христианства. «Наш Бог и ваш Бог - один» - настаивал Мухаммед. Конфликт между этими религиями Книги не был неизбежным. Фактически Запад нуждался в исламе.



Мухаммед отправил письма Хосрову и Ираклию, в которых всё это объяснялось, но ответов на них так и не получил. Не важно. Арабы продолжали перемещаться в Палестину и Месопотамию. Они приходили не армиями, а военными отрядами, численность которых редко превышала 5 тысяч воинов и никогда не была более 15 тысяч. Однако те немногие вооружённые силы, что оказывали им сопротивление, редко бывали намного бОльшими. Обе империи (Византийская и Персидская) в 630-х годах были банкротами, распадались на части и были не в состоянии достойно встретить эту непонятную новую угрозу.



Большинство людей в Юго-Западной Азии не слишком заботило, заменят арабские вожди византийских и персидских чиновников или нет. На протяжении веков обе империи подвергали гонениям многих своих христианских подданных из-за доктринальных тонкостей. К 630-м годам так много людей гибло из-за теологических вопросов в христианстве, что множество христиан в Сирии и Египте приветствовали мусульман. Лучше иметь их, для которых теологические споры внутри христианства не имели смысла, нежели единоверцев, готовых развязать священный террор.



Всего 4 тысячи мусульман вторглись в Египет в 639 году, но Александрия капитулировала без боя. Мощная Персидская империя, не оправившаяся от десятилетней гражданской войны, рухнула как карточный домик. Византийцы отступили в Анатолию, потеряв территории, с которых собиралось три четверти налогов империи. На протяжении следующих пятидесяти лет «дорогостоящие» учреждения Византии прекратили своё существование. Империя выжила только благодаря тому, что быстро находила «дешёвые» решения, полагаясь на местную знать, когда нужно было набрать войска, и на солдат, которые сами выращивали для себя продовольствие, вместо того чтобы получать жалованье. К 700 году в Константинополе жило едва 50 тысяч человек. Поскольку город остался без импорта, его пригороды распахивались под сельскохозяйственные культуры, а использование монет сменилось бартером.



На протяжении столетия арабы поглотили самые богатые части западного центра. В 674 году их армии стояли лагерем под стенами Константинополя. Через сорок лет они уже стояли на берегах Инда в Пакистане и направились в Испанию, а в 732 году их военные отряды достигли Пуатье в Центральной Франции.



Множество политических мудрецов сегодня находят удобным считать исламскую цивилизацию внешней по отношению к западной цивилизации (под которой они обычно понимают Северо-Западную Европу и её заморские колонии) и противостоящей ей. Но такая точка зрения игнорирует исторические реалии. К 700 году именно исламский мир являлся западным центром, а христианский мир был попросту его северной периферией. Арабы собрали в одном государстве примерно столь же большую долю земель западного центра, какую собрал Рим». Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского Университета Иэн Моррис в своей книге «Почему властвует Запад…» рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние два из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Однако Моррис часто рассматривает исторические процессы этих 150 веков с неожиданной точки зрения – ареала сельскохозяйственных культур и домашнего скота, религиозных практик, климатологии, торговых связей и т.п. Ещё одна область его внимания, сильно повлиявшая на ход истории – эпидемии.К примеру, по Моррису, причина упадка Римской империи вовсе не в набегах варваров, не в сепаратизме и плохом управлении солдатских императоров. Это всё было следствие, а не причина. Моррис же называет две главные причины. Первая – череда эпидемий, возникших после начала плотного торгового обмена Рима и Китая. Из Азии были завезены вирусы, к которым у европейцев не было иммунитета. Чтобы понять масштаб эпидемий: между 310 и 322 годами в РИ вымерло от 50 до 70% городов из-за кори, оспы и других болезней. РИ просто обезлюдела к середине IV века. Моррис приводит пример:«В августе 378 года при Адрианополе около 15 тысяч римлян (многие из них были германцами-иммигрантами) сразились с готами, которых было 20 тысяч. Две трети римлян, включая Валента, погибли в результате последовавшего затем разгрома. Ранее, в дни Августа, потеря 10 тысяч воинов вряд ли бы даже упоминалась в официальных документах. Рим попросту набрал бы дополнительные легионы и устроил бы ужасную месть. Однако к 378 году положение дел в империи было настолько тяжелым, что этих людей некем было заменить».Вторая причина ослабления Римской империи: с 200 года до 500 года н.э. средняя температура в пределах РИ (возможно, вообще в Северном полушарии) упала на 2-2,5 градуса и одновременно на 30-40% упало число осадков (из-за уменьшения испарения). Это очень сильно ударило по сельскому хозяйству, особенно в Средиземноморье. В частности – в главной житнице Рима в это время – в Тунисе. Да-да, вовсе не в Египте, так как к III веку Египет переориентировал поставки пшеницы с Рима в Константинополь и вообще на Восток Средиземноморья. А Тунис в начале III века привозил только в Рим и другие города Италии до 500-600 тыс. тонн пшеницы в год. В начале IV века этот экспорт упал в три раза.Второй климатический экстремум произошёл в V веке.Арабский натиск на территории Рима что на западе, что на востоке был как следствием ослабления Византии из-за эпидемии чумы, так и из-за наступления тогда же, в середине VI века, малого ледникового периода. Начало ему положили сильные выбросы вулканов в Исландии.Прокопий Кесарийский писал в 537 году:«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана».На три года небо заволокло пеклом.В целом же этот «ледниковый период» продолжался с 536 по 660 годы нашей эры и совпал по времени с существенными изменениями в истории евразийских народов. Среднегодовые температуры во время этого периода были ниже, чем в течение Малого ледникового периода Средневековья.Ледниковый период принёс регулярные дожди на Аравийский полуостров и снижение летней жары. Климат там стал похож примерно на современный южно-балканский (север Греции, Македония, Албания). Значительная часть аравийской пустыни покрылась травой. Такое изменение климата интенсифицировало животноводство на полуострове, благоприятные условия привели к взрывному росту рождаемости. Пророк Мухаммед жил как раз в это время (571-632 годы), и его место жительства было совсем не похоже климатически и биологически на современную Аравию.Мы хорошо знаем про эпидемию чумы в середине XIV века, но про ту, что была на восемь веков раньше – гораздо меньше. Но чума VI века унесла только на территориях бывшей Римской империи (Западной и Восточной) до 25 млн. человек, это до 40% численности населения.Византия опустела. Во время пика болезни в Константинополе погибало по 5000 человек в сутки. А вот внутренние области Аравии практически не пострадали, население там продолжало расти, тем более что византийцы, стремясь воссоздать единый Рим, разгромили находившееся на территории современного Йемена государство, жители которого исповедали иудаизм, облегчив тем самым усилия арабов.А как это отразилось на арабах? Иэн Моррис пишет:«В 541 году появились известия о новой болезни в Египте. Людей лихорадило, и у них распухали пах и подмышки. В течение дня возникшие опухоли чернели, и больные впадали в кому и бредили. Через день-два большинство жертв умирало в мучениях. Это была бубонная чума. Годом позже эта болезнь достигла Константинополя.Жители Константинополя говорили, что чума пришла из Эфиопии, и большинство историков с этим согласны. Её бациллы, вероятно, развивались задолго до 541 года в районе Великих Африканских озёр и стали эндемичными обитателями блох, живших на черных крысах в высокогорьях Эфиопии. За эти годы торговцы Красного моря, должно быть, перевезли множество эфиопских крыс в Египет. Однако поскольку блохи - носители чумы становятся по-настоящему активными только при температурах от 15 до 20 градусов, то жара в Египте создавала — по-видимому, вплоть до конца 530-х годов — эпидемиологический барьер.То, что случилось затем, является предметом споров. Годичные кольца на деревьях указывают на несколько лет необычного холода, а византийские и англосаксонские наблюдатели небес зафиксировали огромную комету. Некоторые историки полагают, что ее хвост создал пылевую завесу, которая вызвала снижение температур, что позволило чуме выйти на простор. Другие же ученые по-прежнему считают, что пылевые завесы и вулканы не имеют никакого отношения к делу.География была причиной тому, что героические, тщетно-великолепные попытки Юстиниана отвоевать потерянное были обречены ещё до их начала. Его войска превратили Италию в опустошённую землю, а снабжавшие их продовольствием торговцы разносили крыс, блох и смерть по Средиземноморью. После 546 года чума утихла, но её бациллы «укоренились», и вплоть до примерно 750 года не проходило года, чтобы болезнь не вспыхнула где-нибудь. Население сократилось на треть. Земли забрасывались, города съеживались в размерах, налоговые поступления сокращались, учреждения разваливались. Вскоре хуже стало каждому.Около 610 года у Мухаммеда было видение. Ему явился архангел Гавриил и повелел ему: «Читай!» Мухаммед был взволнован и настаивал, что он - не чтец, но Гавриил ещё дважды приказал ему это сделать. Ислам - покорность воле Бога - во многом был классической религией второй волны «Осевого времени». Его основатель происходил с периферии элиты (он был незначительной фигурой в одном из недавно разбогатевших торговых кланов) и с периферии империи. Он ничего не записывал (Коран — в переводе «чтение вслух», «назидание» - был составлен лишь после его смерти); он верил, что Бог непознаваем; и он основывался на более ранней мысли «Осевого времени». Мухаммед проповедовал справедливость, равенство перед Богом и сострадание к слабым. С другой стороны, он был совершенно новым созданием - воином «Осевого времени».В отличие от буддизма, конфуцианства или христианства ислам возник на окраине переживавших коллапс империй и достигал зрелости в обстановке постоянных боевых действий. Ислам не был религией насилия (Коран куда менее кровав, нежели еврейская Библия), но мусульмане не могли остаться в стороне от военных действий.Подобно многим другим периферийным народам, стремящимся найти себе место в центре, арабы утверждали, что они должны спасти этот мир. Ислам изначально был фактически подлинной религией Авраама, от которой отделился иудаизм. В Коране иудаизм рассматривается всего лишь как кузен ислама. Все пророки от Авраама до Исуса были истинными (хотя Исус в Коране не являлся Мессией), а Мухаммед был последним пророком, который поставил печать на послании Господа и выполнил обетования иудаизма и христианства. «Наш Бог и ваш Бог - один» - настаивал Мухаммед. Конфликт между этими религиями Книги не был неизбежным. Фактически Запад нуждался в исламе.Мухаммед отправил письма Хосрову и Ираклию, в которых всё это объяснялось, но ответов на них так и не получил. Не важно. Арабы продолжали перемещаться в Палестину и Месопотамию. Они приходили не армиями, а военными отрядами, численность которых редко превышала 5 тысяч воинов и никогда не была более 15 тысяч. Однако те немногие вооружённые силы, что оказывали им сопротивление, редко бывали намного бОльшими. Обе империи (Византийская и Персидская) в 630-х годах были банкротами, распадались на части и были не в состоянии достойно встретить эту непонятную новую угрозу.Большинство людей в Юго-Западной Азии не слишком заботило, заменят арабские вожди византийских и персидских чиновников или нет. На протяжении веков обе империи подвергали гонениям многих своих христианских подданных из-за доктринальных тонкостей. К 630-м годам так много людей гибло из-за теологических вопросов в христианстве, что множество христиан в Сирии и Египте приветствовали мусульман. Лучше иметь их, для которых теологические споры внутри христианства не имели смысла, нежели единоверцев, готовых развязать священный террор.Всего 4 тысячи мусульман вторглись в Египет в 639 году, но Александрия капитулировала без боя. Мощная Персидская империя, не оправившаяся от десятилетней гражданской войны, рухнула как карточный домик. Византийцы отступили в Анатолию, потеряв территории, с которых собиралось три четверти налогов империи. На протяжении следующих пятидесяти лет «дорогостоящие» учреждения Византии прекратили своё существование. Империя выжила только благодаря тому, что быстро находила «дешёвые» решения, полагаясь на местную знать, когда нужно было набрать войска, и на солдат, которые сами выращивали для себя продовольствие, вместо того чтобы получать жалованье. К 700 году в Константинополе жило едва 50 тысяч человек. Поскольку город остался без импорта, его пригороды распахивались под сельскохозяйственные культуры, а использование монет сменилось бартером.На протяжении столетия арабы поглотили самые богатые части западного центра. В 674 году их армии стояли лагерем под стенами Константинополя. Через сорок лет они уже стояли на берегах Инда в Пакистане и направились в Испанию, а в 732 году их военные отряды достигли Пуатье в Центральной Франции.Множество политических мудрецов сегодня находят удобным считать исламскую цивилизацию внешней по отношению к западной цивилизации (под которой они обычно понимают Северо-Западную Европу и её заморские колонии) и противостоящей ей. Но такая точка зрения игнорирует исторические реалии. К 700 году именно исламский мир являлся западным центром, а христианский мир был попросту его северной периферией. Арабы собрали в одном государстве примерно столь же большую долю земель западного центра, какую собрал Рим». "Толкователь"



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