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Кровавое ДТП в Харькове. Елену Зайцеву отправили в колонию отбывать "десятку"
04 сентября 2019 | 11:14
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Вчера, 2 сентября, Елену Зайцеву, признанную судом виновной в кровавом ДТП в Харькове, в котором погибло шесть человек, отправили по этапу отбывать 10-летний срок в колонию. Об этом порталу "Комментарии. Харьков" сообщила адвокат Юлия Плетнева.
Елена Зайцева будет отбывать срок в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, сообщил источник знакомый с делом.
Напомним, 18 октября 2017 года в 20:45 на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова Елена Зайцева, находясь за рулем Lexus RX 350 столкнулась с Volkswagen Touareg (которым управлял Геннадий Дронов - Ред.). После удара "японец" врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где и сбил пешеходов. В аварии погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.
Суд первой инстанции приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы, Апелляционный суд сохранил приговор в действии. Виновники аварии будут выплачивать потерпевшим по 50% ущерба.
Геннадий Дронов, которого уже этапировали к месту заключения, обжалует свой приговор, отбывая наказание в Крюковской исправительной колонии №29, что в Полтавской области.
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