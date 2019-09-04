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Глава Минздрава не видет принципиальных проблем с лагалайзом
04 сентября 2019 | 12:20
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По легализации медицинской марихуаны может появиться еще один законопроект.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Скалецкая прокомментировала информацию о том, что бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун выносила на заседание правительства вопросы легализации медицинской марихуаны, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал инициативу.
"Что касается позиции Авакова по каннабису … мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не означает, что он категоричный. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему много вопросов… Насколько мне известно, у депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому возможно мы увидим еще один законопроект в этой сфере", - отметила Скалецкая.
РБК
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