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Гончарук предложил ввести новый налог на IT-отрасль

04 сентября 2019 | 12:29

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Премьер хочет создать еще одну структуру, которая будет финансироваться за счет отдельного налога.


Кабинет министров инициирует создание Фонда IT Creative, Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ІТ-отрасли. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с экспортной IT-индустрией в Киеве, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил премьер, фонд IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Он пояснил, что деньги из этого Фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для ИТ-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских вузов и на гранты для молодых ученых.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают лишь 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонд развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", - сказал Гончарук.



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