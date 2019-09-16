ГЕНЫ ИЛИ ВОСПИТАНИЕ? ОТКУДА БЕРУТСЯ ГЕИ И ЛЕСБИЯНКИ

16 сентября 2019 | 09:49 , Марина Ситник

Американские ученые считают, что никакого «гей-гена» в природе не существует.

В журнале The Science международная группа ученых опубликовала крупнейшее исследование генетических основ сексуальной ориентации. Как следует из исследования, геями не рождаются, а становятся под влиянием внешних факторов.В ходе эксперимента ученые проанализировали гены почти 500 тыс человек европейского происхождения. В исследовании принимали участие только геи, лесбиянки и люди, которые имели однополые сексуальные контакты в прошлом. Исследователи изучили связь между генетической информацией и однополыми отношениями, а также провели опрос среди участников о частоте однополых сексуальных контактов. Авторы пришли к выводу, что не существует изолированного гена, который определяет сексуальное влечение к представителям своего пола. Только 25% случаев однополых отношений можно объяснить исключительно генетикой, остальное - это влияние экологических и социальных факторов. Отдельно исследователи подчеркнули, что гены, связанные с однополым сексуальным поведением, частично совпадают с генами, связанными с психическими расстройствами, такими, как шизофрения и депрессия. По мнению авторов, это может быть следствием дискриминации людей, имеющих половые контакты с людьми того же пола.

Эволюция "гена гомосексуальности"

На протяжении многих лет большинство психологов считали, что гомосексуализм является результатом неправильного воспитания или нетипичного сексуального опыта. Однако научные исследования, проводившиеся в конце 80-х годов XX века, не подтвердили это мнение. И тогда исследователи решили искать причины гомосексуальности внутри самого человека. В 1993-м группа ученых из Национального института здоровья опубликовала в Science статью, в которой продемонстрировала связь мужской гомосексуальности с X-хромосомой. Было изучено 114 семей геев и установлено, что гомосексуальная ориентация гораздо чаще встречается по материнской линии, нежели по отцовской. Согласно выводам ученых, в 64% случаев с гомосексуальностью связана область в X-хромосоме, включающая в себя несколько генов. В 2012-м крупное исследование с участием 409 пар братьев-геев, проведенное несколькими независимыми группами ученых, подтвердило выводы, сделанные исследователями в 1993-м. Однако никаких конкретных генов обнаружить так и не удалось. Но ученые так и не успокоились. В этом году специалисты из университета Торонто опубликовали свои исследования на тему того, какие факторы влияют на формирование у мальчиков гомосексуальности. По этим оценкам наличие одного или нескольких старших братьев почти на 15% повышает вероятность того, что у подростков сформируется гомосексуальное поведение. Также ученые установили, что среди геев на 34% больше левшей, чем среди гетеросексуальных мужчин. Кроме того, вероятность гомосексуальности у мальчиков повышалась, если у кого-то из родителей были родственники-геи. Однако эти факторы далеко не всегда складываются вместе. Так, например, геи, у которых было несколько старших братьев, были в основном правшами. Да и в целом, 63% геев, принявших участие в эксперименте, не имели ни одного из выявленных признаков. В итоге ученые решили, что врожденные особенности определяют более трети случаев гомосексуальности.

Что это все значит?

Сторонникам теории о том, что сексуальная ориентация у мужчин и женщин врожденная, придется привыкать к мысли, что не все так однозначно. Конкретного гена, который отвечает за влечение человека к представителям своего пола, пока обнаружить не удалось. Согласно выводам ученых, некая генетическая предрасположенность действительно есть, но не все зависит от нее - преимущественно причиной гомосексуальности является сложное сочетание генетических факторов и окружающей среды. Приверженцам другой теории - о том, что гомосексуализм является результатом специфического воспитания - также придется признать, что склонность к тому или иному сексуальному поведению может определяться генетикой. Так что на самом деле невозможно предсказать, что тот или иной человек станет геем или лесбиянкой.

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