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На Режимный объект Роскосмоса собирались напасть 50 вандалов
09 сентября 2019 | 08:59
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Охрана задержала по периметру режимного объекта 14 человек.
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.
НИЦ РКП проводит испытания двигателей и частей космической и ракетной техники, в том числе баллистических ракет.
"Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации "Роскосмос" произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек", - говорится в сообщении. Они были доставлены в полицию.
Как добавляется в сообщении, 7 сентября служба безопасности задержала и передала в полицию трех человек, которые вели незаконную съемку. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что "злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет".
Выяснилось, что в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек "для проведения вандальных действий" на территории объекта. О происшествии доложили правоохранительным органам и руководству Роскосмоса, говорится в сообщении.
О НИЦ РКП
НИЦ РКП был основан в 1949 году в городе Пересвете Московской области. Центр является головным испытательным центром Роскосмоса по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива. Также предприятие организовывает испытания космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса.
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