Москвичи забили на путинские выборы

По его словам, на 18:00 в столице проголосовали 17,2% от общего числа избирателей. "На 18:00 мск средняя явка по Москве без данных четырех участков 17,2%. Серьезных нарушений нет. Со стороны правоохранительных органов сигналов о нарушениях общественного порядка также не поступало", - сказал Горбунов. В 2014 году на выборах шестого созыва в это время проголосовали 17,4% избирателей.