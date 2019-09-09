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Москвичи забили на путинские выборы

09 сентября 2019 | 09:02

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Итоговая явка на выборах в Мосгордуму седьмого созыва может составить порядка 22%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.


"Голосование идет, думаю, что итоговая явка будет в пределах 21-22%", - сказал Горбунов.

По его словам, на 18:00 в столице проголосовали 17,2% от общего числа избирателей. "На 18:00 мск средняя явка по Москве без данных четырех участков 17,2%. Серьезных нарушений нет. Со стороны правоохранительных органов сигналов о нарушениях общественного порядка также не поступало", - сказал Горбунов. В 2014 году на выборах шестого созыва в это время проголосовали 17,4% избирателей.



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