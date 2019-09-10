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Сенцов про пытки в России: "Это ад"
10 сентября 2019 | 14:34
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Об этом Сенцов заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "ДС".
"Когда Гену (Геннадия Афанасьева, - "ДС") запытали, он не выдержал. Я могу сказать сразу, как человек, который прошел всю эту историю - выдержать пытки человек на длительном протяжении времени не может. На коротком - можно, на длительном - нет. Если бы я был менее медийным человеком и меня вывезли на подвал - вопрос только времени, когда ты сознаешься во всем", - сказал он
"Это история НКВД. Ничего не исчезло. Показательная история Карпюка и Клыха. Их держали на Владикавказе, и там пришлось во всем сознаться, потому что выхода не было. То, что происходило со мной не хочу озвучивать - это настолько мелко в сравнении с тем, что делали с ними. Там ребята прошли действительно через ад", - добавил он.
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[09.09.2019]
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