В "Новой почте" заявили о наступлении власти на бизнес

10 сентября 2019 | 19:15

С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Об этом в своем Facebook написал соучредитель компании “Новая почта” Владимир Поперешнюк, передает УНН.

“Законопроекты 1053, 1073, возвращающие так называемую „пятикратку“, которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и другие инициативы по „закручиванию гаек“ бизнеса, включая повышением налога для ІТ демонстрирует реальные намерения новой власти. Стало понятно, что мы, предприниматели, — враги, а особая вражеская каста для них — это ФОПы. Мы это все уже проходили с их предшественниками”, — отметил он.

Поперешнюк отмечает, что ФОПы в Украине играют важную роль для экономики, и вместо их уничтожения власти следовало бы работать над снижением налогов.

“К сожалению, среди украинцев тоже есть немало сторонников борьбы с ФОПами. От простых потребителей, которым не нравятся неправильные чеки в ресторанах, к представителям бизнеса на обычной системе налогообложения. Я понимаю их позицию, ведь наша компания тоже платит налогов 4 млрд грн в год. Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым. Но вместе с тем ФОПы играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет. Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний на обычной системе! Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства”, — отметил соучредитель компании “Новая почта”.

“Лучшей стратегии уничтожения Украины, пожалуй, и не придумаешь...”, - резюмировал он.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями “АрселорМиттал Кривой Рог”, 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее сослать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине — “Мироновский хлебопродукт”. Однако, аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью “окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса”.

Игорь Коломойский в свою очередь призывает национализировать крупные предприятия в Украине, включая “АрселорМиттал”. А на фоне этих заявлений Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая защиту капиталов.

Между тем в самой инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в “МХП” и “АрселорМиттал” абсурдом и давлением на бизнес.