Морякам рассказали, как Христос учил Родину любить

11 сентября 2019 | 17:15

Освобожденные из российского плена моряки встретились с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Рассматриваю памятную фотографию: стоят наши морячки вокруг митрополита по стойке смирно, как на плацу. Начинаю пересчитывать: вроде все на месте – полным составом примаршировали…

Я, конечно, отдаю отчет в том, что Украина – глубокого воцерковленная страна и подавляющим верованием здесь является православие, свидетельством чему – стройные ряды церквей на месте парков, скверов и детских площадок, апогеем где – поповская будка рядом с фундаментом Десятинной церкви, что с каждым годом разрастается как плесень.

При всем при этом я не мог и предположить, что украинская молодежь настолько глубокого уверовавшая – на все 100%, судя по дружной явке наших моряков на встречу с Епифанием. Сомнения, конечно, гложут: а вдруг все-таки кто из них тайный агностик или, упаси Господи, атеист… А может кто к буддизму пристрастился или в духе модный веяний ударился в индуизм, густо замешанный на чуждой православному человеку йоге. Про увлечение отдельных представителей украинской молодежи пагубным сектанством, как-то мистицизм, или того хуже – сатанизм - даже писать страшно. Кстати, давно собираюсь подчистить свою музыкальную коллекцию – повыкидывать к чертовой матери диска Рони Джеймса Дио, Оззи Озборна и особенно Мэрилина Мэнсона. Уж больно часто в их текстах встречается вот это вот, чуждое православному человеку: дьявол, преисподняя…

Но справедливости ради следует признать, что широкая реклама этой встречи моряков с митрополитом тянет на оскорбление чувств верующих буддистов и сатанистов, ущемление их прав. Впредь не следует допускать подобных перекосов, в равной мере отражать общение граждан с представителями культов и церквей всех конфессий.

Лучше, конечно, вообще не отражать – пусть они живут своей жизнью и не лезут со своим уставом в наш мирской монастырь: мы ж вроде светское государство. К чему этот православно-пропагандистский угар? Может пусть наши моряки родных обнимут, с девчонками повстречаются, вместо того, чтобы исполнять роль массовки на митрополичьих фото. Что-то мне подсказывает, не об этой встрече мечтали они долгие месяцы заключения… Какое право имело командование сгонять их на встречу к попу? Примите закон о капелланах – пусть все желающие в форме без принуждения общаются с богом через этих посредников, но не тащите служивых силком в церковь, а бородатых дядек в рясах - в политику!

Что касается меня, я лично с удовольствием пообщался бы с митрополитом Епифанием. Хотя бы для того, чтобы задать ему один вопрос: где в священном писании можно обнаружить слова Христа, в которых тот призывает любить Родину?.. Цитирую пост Епифания в ФБ: "Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа – заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей родине...»

Слишком много политики в церковных делах, господа, и слишком много церковных дел в светской жизни!

За сим прощаюсь,

истово верующий в то, что Бога нет, Олег Ельцов