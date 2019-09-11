ТЕМА

Обыски в центральном офисе "Приватбанка"

11 сентября 2019 | 17:39

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Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в Центральном офисе "Приватбанка".


Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка, сообщает Новое время.


До этого информацию об обысках в Facebook сообщил инвестбанкир Сергей Фурса:

«А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США», — написал он.



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