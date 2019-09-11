11 сентября 2019 | 17:39

Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в Центральном офисе "Приватбанка".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе банка, сообщает Новое время.



До этого информацию об обысках в Facebook сообщил инвестбанкир Сергей Фурса:

«А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США», — написал он.